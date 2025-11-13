14 November Birthday: आपको 14 नवंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

, गुरुवार, 13 नवंबर 2025 (18:15 IST)

14 November Janmdin: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 14 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी :ALSO READ: Margashirsha Month 2025: आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं तो मार्गशीर्ष माह में करें ये 6 उपाय

आपका जन्मदिन: 14 नवंबर आप बेहद भाग्यशाली हैं कि आपका जन्म 14 को हुआ है। ऐसे व्यक्ति अधिकांशत: मितभाषी होते हैं। कवि, कलाकार, तथा अनेक विद्याओं के जानकार होते हैं। आपमें गजब की आकर्षण शक्ति होती है। आपमें लोगों को सहज अपना बना लेने का विशेष गुण होता है। 14 का अंक आपस में मिलकर 5 होता है। 5 का अंक बुध ग्रह का प्रतिनिधि करता है। अनजान व्यक्ति की मदद के लिए भी आप सदैव तैयार रहते हैं। आपमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना मुश्किल है। अर्थात अगर आप अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं तो आपको कोई भी बुरी संगत बिगाड़ नहीं सकती। अगर आप खराब आचरण के हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सुधार नहीं सकती। लेकिन सामान्यत: 14 तारीख को पैदा हुए व्यक्ति सौम्य स्वभाव के ही होते हैं।

आपके लिए खास शुभ दिनांक : 1, 5, 7, 14, 23 शुभ अंक : 1, 2, 3, 5, 9, 32, 41, 50

शुभ वर्ष : 2030, 2032, 2034, 2050, 2059, 2052 ईष्टदेव : देवी महालक्ष्मी, गणेशजी, मां अम्बे।

शुभ रंग : हरा, गुलाबी जामुनी, क्रीम आपकी जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल

परिवार : दाम्पत्य जीवन में मधुर वातावरण रहेगा। अविवाहित भी विवाह में बंधने को तैयार रहें। परिवारिक प्रसन्नता रहेगी। संतान पक्ष से खुशखबर आ सकती है।

करियर: यह वर्ष आपके लिए सफलताओं भरा रहेगा। नौकरीपेशा व्यक्तियों के लिए यह वर्ष निश्चय ही सफलताओं भरा रहेगा।

कारोबार: व्यापार-व्यवसाय में प्रगति से प्रसन्नता रहेगी। अभी तक आ रही परेशानियां भी इस वर्ष दूर होती नजर आएंगी।

आज के दिन जन्में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू (Pandit Jawaharlal Nehru): स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख नेता। उन्हें बच्चों से अत्यधिक प्रेम था और बच्चे उन्हें प्यार से "चाचा नेहरू" कहकर पुकारते थे।

बीरबल साहनी (Birbal Sahni): एक प्रसिद्ध भारतीय पुरावनस्पतिशास्त्री (Palaeobotanist) जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के जीवाश्म पौधों का अध्ययन किया और पुरावनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

आदित्य विक्रम बिड़ला (Aditya Vikram Birla): एक प्रसिद्ध भारतीय उद्योगपति और बिड़ला समूह के मुखिया, जिन्होंने भारत और विदेशों में बिड़ला उद्योगों के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

मनोज कुमार तिवारी (Manoj Kumar Tiwari): एक भारतीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर हैं जो एक राजनीतिज्ञ भी हैं। वह दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं जो कभी-कभार गेंदबाजी भी करते हैं।