Vrishchika Sankranti Remedies: करियर और सौभाग्य के लिए वृश्चिक संक्रांति के 8 श्रेष्ठ उपाय

, बुधवार, 12 नवंबर 2025 (16:40 IST)

Scorpio Sankranti: वृश्चिक संक्रांति एक महत्वपूर्ण अवसर है जो सूर्य के वृश्चिक राशि में प्रवेश करने के साथ आता है। यह संक्रांति खास तौर पर करियर और सौभाग्य में वृद्धि के लिए शुभ मानी जाती है, क्योंकि इस समय सूर्य का परिवर्तन व्यक्ति की ऊर्जा और प्रयासों को दिशा देने में मदद करता है। सूर्य वृश्चिक संक्रांति का महत्व धार्मिक दृष्टिकोण से अत्यधिक होता है, क्योंकि यह दिन सूर्य देव की पूजा करने और तिल दान जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए उपयुक्त माना जाता है। यदि आप इस समय विशेष उपाय करते हैं, तो यह आपके जीवन में समृद्धि, सफलता और सौभाग्य को बढ़ा सकता है।ALSO READ: Vrishchika Sankranti 2025: 15 या 16 नवंबर, कब है सूर्य वृश्चिक संक्रांति, जानें महत्व और पूजन विधि वृश्चिक संक्रांति एक महत्वपूर्ण अवसर है जो सूर्य के वृश्चिक राशि में प्रवेश करने के साथ आता है। यह संक्रांति खास तौर पर करियर और सौभाग्य में वृद्धि के लिए शुभ मानी जाती है, क्योंकि इस समय सूर्य का परिवर्तन व्यक्ति की ऊर्जा और प्रयासों को दिशा देने में मदद करता है। सूर्य वृश्चिक संक्रांति का महत्व धार्मिक दृष्टिकोण से अत्यधिक होता है, क्योंकि यह दिन सूर्य देव की पूजा करने और तिल दान जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए उपयुक्त माना जाता है। यदि आप इस समय विशेष उपाय करते हैं, तो यह आपके जीवन में समृद्धि, सफलता और सौभाग्य को बढ़ा सकता है।

आइए जानते हैं वृश्चिक संक्रांति के कुछ प्रभावशाली उपाय जो करियर और सौभाग्य में वृद्धि के लिए किए जा सकते हैं:

1. सूर्य को अर्घ्य दें: वृश्चिक संक्रांति के दिन सूर्य को अर्घ्य देने से करियर में उन्नति होती है। इस दिन सूर्योदय से पहले स्नान करके ताजे जल से सूर्य देव को अर्घ्य दें।

उपाय: * सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करें और ताम्बे के बर्तन में जल भरें। * इसमें थोड़ी सी हल्दी, कुमकुम और फूल डालें।

* सूर्य देव को अर्घ्य दें और इस मंत्र का जाप करें: ॐ सूर्याय नमः यह उपाय करियर में स्थिरता और सम्मान प्राप्त करने में मदद करेगा।

2. काले तिल का दान: वृश्चिक राशि में सूर्य का गोचर काले तिल से जुड़ा होता है, और इसे दान करने से लाभ मिलता है।

उपाय: * इस दिन काले तिल, गुड़, और चांदी के सिक्के दान करें। * काले तिल को गरीबों या ब्राह्मणों को दान करना विशेष रूप से शुभ होता है।



* यह उपाय आपके जीवन में सौभाग्य और करियर के क्षेत्र में सफलता लाता है। 3. श्री लक्ष्मी या महालक्ष्मी पूजा:

वृश्चिक संक्रांति का समय लक्ष्मी पूजा के लिए भी बहुत अच्छा है। सौभाग्य और वित्तीय समृद्धि के लिए इस दिन घर में लक्ष्मी माता की पूजा करें।

उपाय: * एक स्वच्छ स्थान पर देवी लक्ष्मी का चित्र या मूर्ति रखें। * दीपमालिका जलाकर 'ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें।

* घर में गुलाब के फूल रखें और लक्ष्मी माता को अर्पित करें। यह उपाय आपके जीवन में समृद्धि और प्रगति लाएगा।

4. करियर के लिए विशेष उपाय: हनुमान जी की पूजा: हनुमान जी को सिद्धि, शक्ति और बल के देवता माना जाता है, जो करियर में सफलता दिलाने के लिए अति प्रभावशाली हैं।

उपाय: * हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करें, खासकर संक्रांति के दिन। * हनुमान जी को लाल चोला, लाल फूल और लड्डू अर्पित करें।

* हनुमान जी के सामने सिंहासन बिठाकर उनका पूजन करें, और उनके सामने नम्रता से प्रार्थना करें।



5. अपने रत्न का सही प्रयोग: वृश्चिक संक्रांति के दिन यदि आप किसी रत्न को धारण करना चाहते हैं, तो यह समय एक अच्छा अवसर होता है।

उपाय: * मंगल रत्न/ माणिक्य या गहनों का चुनाव इस समय किया जा सकता है, विशेष रूप से यदि आपका मंगल या बृहस्पति कमजोर हो।



* रत्नों का सही तरीके से धारण करना करियर में तरक्की लाता है। 6. नारियल और लाल चंदन का उपयोग

नारियल और लाल चंदन का उपयोग धन और समृद्धि के लिए बहुत प्रभावी माना जाता है। उपाय:

* इस दिन एक नारियल लेकर उसे देवी-देवताओं को अर्पित करें। * लाल चंदन से तिलक करें और घर में या कार्यालय में रखें।

* यह उपाय सौभाग्य और कार्यस्थल पर शुभ परिणामों को बढ़ाता है। 7. वृश्चिक संक्रांति के दिन विशेष मंत्र जाप:

इस दिन गणेश और शिव मंत्रों का जाप करना बहुत फलदायक होता है। उपाय:

* 'ॐ श्री गणेशाय नमः' और 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें। * इस समय की एक विशेष ऊर्जा का लाभ लेने के लिए इस दिन उपरोक्त मंत्रों का उच्चारण करें।



यह उपाय जीवन में सफलता और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगा। 8. पंखा दान:

वृश्चिक संक्रांति के दिन पंखा दान करने से करियर में सफलता मिलती है और सौभाग्य का वास होता है।

उपाय: * इस दिन पंखा दान करें, खासकर यदि यह बिजली का पंखा हो तो अधिक लाभ मिलेगा।



* पंखे का दान ऊर्जा के सही प्रवाह के प्रतीक के रूप में कार्य करता है। इन उपायों को करने से आप करियर में प्रगति पा सकते हैं और सौभाग्य में वृद्धि कर सकते हैं। वृश्चिक संक्रांति के दिन अपने कर्मों में भी सच्चाई और ईमानदारी बनाए रखें। सफलता के लिए मेहनत के साथ-साथ सकारात्मक सोच और कर्मों का भी विशेष महत्व है।