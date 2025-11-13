Margashirsha Month 2025: आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं तो मार्गशीर्ष माह में करें ये 6 उपाय

हिंदू पंचांग का नौवां महीना, मार्गशीर्ष मास, जिसे अगहन भी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। अत: मार्गशीर्ष माह का धार्मिक दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्व है क्योंकि इस महीने में धार्मिक कर्म और उपवास से न केवल व्यक्ति का संसारिक जीवन बेहतर होता है, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति तथा मोक्ष प्राप्ति की दिशा में भी गति मिलती है। ध्यान, योग, साधना, दान, और पवित्र कर्मों के माध्यम से इस माह को और अधिक पुण्य और साधना से परिपूर्ण किया जा सकता है, जो व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष की ओर ले जाता है।