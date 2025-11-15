Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (15 नवंबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 15 नवंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

, शनिवार, 15 नवंबर 2025 (07:04 IST)

मेष राशि (Aries) Today 15 November horoscope in Hindi 2025 :करियर: नौकरीपेशा जातकों को कार्यस्थल पर उच्च जिम्मेदारी मिल सकती है।

लव: प्रेम संबंधों में स्थिरता और मधुरता आएगी। धन: निवेश के मामलों में भाग्य आपका साथ देगा।

वृषभ राशि (Taurus) करियर: कारोबार में पेशेवरता बनाए रखनी होगी। धैर्य और मेहनत से आगे बढ़ें।

लव: संबंधों में छोटी-मोटी अनबन हो सकती है। धन: सोच-समझकर निवेश करें और खर्चों को नियंत्रित करें।

स्वास्थ्य: दिन के उत्तरार्ध में कुछ राहत मिल सकती है। उपाय: देवी लक्ष्मी को सफेद फूल या कमल अर्पित करें।

मिथुन राशि (Gemini) करियर: अटकी हुई योजनाओं को गति मिलेगी। व्यवसाय में नए निवेश के अवसर सामने आएंगे।

लव: रिश्तों में खुले संवाद से गलतफहमियां दूर होंगी। धन: लेनदेन में आपका भरोसा बढ़ेगा और आर्थिक मामलों में सक्रियता रहेगी।

स्वास्थ्य: शारीरिक और मानसिक रूप से ऊर्जावान महसूस करेंगे। उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा घास चढ़ाएं।

कर्क राशि (Cancer) करियर: कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है।

लव: निजी संबंधों का सम्मान करें। परिवार में परस्पर भरोसा बढ़ेगा। धन: खर्च को नियंत्रित करना आज महत्वपूर्ण है।

स्वास्थ्य: भावनात्मक समझ से मन की शक्ति में बदलने में मदद मिलेगी। उपाय: शिव परिवार की पूजा करें।

सिंह राशि (Leo) करियर: लाभ के अवसर रहेंगे। सूझबूझ और सक्रियता से सबको प्रभावित करेंगे।

लव: प्रियजन संग सुखद समय बिताएंगे। धन: आर्थिक मामलों में पहल बनाए रखेंगे। स्वास्थ्य: आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे।

उपाय: उगते सूर्य को जल में गुड़ मिलाकर अर्घ्य दें। कन्या राशि (Virgo)

करियर: अपनी योग्यता के बल पर नई राह बनाएंगे। लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रहेगा। सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा।

लव: प्रेम संबंधों के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। धैर्य और समझदारी से काम लें, संवाद बनाए रखें।

धन: मेहनती और व्यावहारिक प्रयासों का फल मिलेगा। लंबित पैसा प्राप्त होने की संभावना है। स्वास्थ्य: स्वास्थ्य में सुधार होगा। लापरवाही से बचें और संतुलित आहार लें।

तुला राशि (Libra) करियर: लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होंगे। कार्यक्षेत्र में प्रशंसा मिल सकती है।

लव: प्रेम जीवन में मधुरता आएगी। धन: वित्तीय निर्णय लेने के लिए अच्छा दिन है। स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

उपाय: सफेद और गुलाबी रंग का प्रयोग करें। वृश्चिक राशि (Scorpio) करियर: आप साहसी और ऊर्जावान बने रहेंगे।

लव: पार्टनर के प्रति जुनून बढ़ेगा। धन: वित्तीय तनाव के कारण खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी है।

स्वास्थ्य: आत्म-मंथन से तनाव कम होगा। उपाय: मंगल देव के बीज मंत्र का जाप करें। धनु राशि (Sagittarius)

करियर: विद्यार्थी और नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन लाभकारी रहेगा। लव: प्रेम जीवन में स्थिरता आएगी और मन प्रसन्न रहेगा।

धन: आय में जबरदस्त वृद्धि के योग हैं। स्वास्थ्य: ऊर्जावान महसूस करेंगे। उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें।

मकर राशि (Capricorn) करियर: महत्वपूर्ण कार्यों में कागजी कार्रवाई या पेपरवर्क पर विशेष ध्यान दें।

लव: अपने निजी मामलों में सुधार होगा। सहयोग की भावना बढ़ेगी। धन: लंबित पैसा प्राप्त होने की संभावना है।

स्वास्थ्य: लापरवाही से बचें। उपाय: शनि मंदिर में तेल का दीपक जलाएं। कुंभ राशि (Aquarius)

करियर: नए और बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू करने के लिए अच्छा दिन है। लव: मित्रों के साथ हर्ष आनंद के अवसर बनेंगे।

धन: बैंकिंग कार्यों में सकारात्मकता रहेगी। स्वास्थ्य: मानसिक रूप से ऊर्जावान महसूस करेंगे।

उपाय: गरीब और जरूरतमंद लोगों को दान दें। मीन राशि (Pisces) करियर: कार्य विस्तार पर जोर रहेगा। शुभ प्रस्ताव प्राप्त होंगे।

लव: भावनाओं पर नियंत्रण बनाए रखें। निजी मामलों में सुधार होगा। धन: अपने खर्चों को कंट्रोल में रखें।