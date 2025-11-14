Vakri brihaspati ka fal: बृहस्पति ने चली वक्री चाल, जानें कैसा होगा 12 राशियों का हाल

Vakri brihaspati ka fal: गुरु ग्रह 11 नवंबर 2025 को कर्क राशि में रहते हुए वक्री हो जाएंगे और फिर वक्री चाल में चलते हुए 04 दिसंबर 2025 को पुनः मिथुन राशि में गोचर कर जाएंगे। इसका अर्थ है कि गुरु के कर्क में रहने तक 12 राशियों के लिए करियर, वित्त और निजी जीवन में विशेष तरह के बदलाव होने वाले हैं। जानिए 12 राशियों का राशिफल।

1. मेष राशि: नौकरी में कार्य के दबाव के चलते आप नौकरी बदलने का विचार करेंगे। व्यापार में मुनाफे के साथ नुकसान होने की संभावना। अच्छे अवसर मिलने के बावजूद प्रयासों में अड़चनें आएंगी। आकस्मिक लाभ के भी संकेत मिल रहे हैं। हालांकि यात्रा और सुस्ती के कारण धन हानि के योग भी हैं। शांत रहकर जीवनसाथी का भरोसा जीतने का प्रयास करें। सेहत की बात करें तो आंखों में जलन और दांत का दर्द हो सकता है।

2. वृषभ राशि: नौकरी में बदलाव के संकेत हैं, लेकिन आप इस परिवर्तन से असंतुष्ट रहेंगे। करोबार में गलत निर्णय या रणनीति के कारण अधिक मुनाफा कमाने से चूक सकते हैं। अपेक्षित लाभ प्राप्त करने में देरी होगी। बातचीत करते समय सावधान रहें। अपको अपने जीवनसाथी को क्षति पहुंचाने से बचना होगा। सेहत की बात करें तो भाई-बहनों की सेहत के प्रति सतर्क रहें।

3. मिथुन राशि: बृहस्पति वक्री गोचर के चलते दोस्त खो सकते हैं और छवि खराब होने की संभावना। नौकरी में उच्च अधिकारियों से मुश्किल, काम का दबाव रहेगा। व्यापार में पड़ी प्रतिस्पर्धा है रणनीति बदलना होगी। स्थिति में उतार-चढ़ाव, योजना बनाकर चलें। जीवनसाथी से रिश्ते खराब हो सकते हैं, इसलिए शब्दों पर नियंत्रण रखें। सेहत की बात करें तो शुगर लेवल और एलर्जी का खतरा।

4. कर्क राशि: अनचाहे खर्चे के चलते प्रयासों के बावजूद लाभ छूट सकते हैं। औसत परिणाम, व्यापारिक रणनीतियों को बदलने की जरूरत। धन लाभ के आसार, अपने प्रयासों पर भरोसा करें। जीवनसाथी के साथ आपसी सामंजस्यता बनाए रखें। सेहत की बात करें तो शुगर के लेवल पर नजर रखें।

5. सिंह राशि: सामान्य: आध्यात्मिक कार्यों और यात्राओं में रुचि रहेगी। काम के सिलसिले में अधिक यात्राएं होंगी लेकिन उससे फायदा नहीं होगा। व्यापार में अधिक दांव से नुकसान। शेयर या सट्टा बाज़ार से मुनाफा होने की संभावना, बड़ी डील हो सकती है। जीवनसाथी के साथ तालमेल बनाए रखें। सेहत की बात करें पैरों, जांघों में दर्द, अधिक तनाव ले सकते हैं।

6. कन्या राशि: नए दोस्त और सहयोगी बन सकते हैं, पर वफादारी पर संदेह; दोस्त चुनने में सावधान रहें। लगन से अच्छे परिणाम, करियर में शीर्ष पर होंगे। नई डील से मुनाफा। अधिक धन कमाएंगे और बचत की क्षमता में वृद्धि होगी। जीवनसाथी के साथ रिश्ता मजबूत होगा। सेहत संबंधी बात करें तो सिरदर्द और फ्लू हो सकता है।

7. तुला राशि: कार्यों को पेशेवर तरीके से करने में सावधानी बरतें। काम का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ेगा जिसके चलते नौकरी बदलने का विचार आएगा। व्यापार में भाग्य का साथ कम, मुनाफे में कमी। लापरवाही की वजह से अधिक धन हानि के संकेत। पार्टनर के साथ तालमेल बिठाने की जरूरत। सेहत की बात करें तो घुटनों, जोड़ों और कंधों में दर्द हो सकता है।

8. वृश्चिक राशि: भाग्य का साथ मिल सकता है, प्रगति करेंगे। सूझबूझ और नेतृत्व गुणों से लाभ। व्यापार पर पूरा नियंत्रण, अच्छा मुनाफा। अच्छा धन लाभ, समझदारी से खर्च और निवेश करें, बचत करने में समर्थ। जीवनसाथी के साथ अधिक खुश, रिश्ता मजबूत होगा। सेहत की बात करें तो पिता के स्वास्थ्य पर पैसा खर्च करना पड़ सकता है।

9. धनु राशि: सुख-सुविधाओं में कमी, परिवार की चिंता, प्रयासों में कम सफलता। नौकरी का दबाव बढ़ेगा। पैतृक और सट्टे जैसे व्यवसायों में शानदार प्रदर्शन। लाभ के साथ नुकसान की आशंका, बेहतर योजना बनाएं। जीवनसाथी से तालमेल न बिठाने से वाद-विवाद हो सकता है। सेहत की बात करें तो इम्युनिटी में गिरावट, रोग प्रतिरोधक क्षमता पर ध्यान दें।

10. मकर राशि: दोस्तों को लेकर असुरक्षा की भावना, अवसर छूट सकते हैं। काम के सिलसिले में अधिक यात्रा, प्रतिद्वंदियों के दबाव से मुनाफा कमाने में अड़चन। लाभ के साथ-साथ खर्चे भी, बचत करने में असमर्थ। जीवनसाथी के साथ अहंकार से रिश्‍ता खराब हो सकता है, खुशियां कम होंगी। जीवनसाथी की सेहत पर पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं।

11. कुंभ राशि: अनचाहे खर्च, लोन लेना पड़ सकता है, अनावश्यक चिंताएं। कार्यस्थल पर औसत संतुष्टि, सहकर्मी आगे निकल सकते हैं। रणनीतियों को बदलने की जरूरत। पैतृक संपत्ति, लोन और छिपे हुए स्रोतों से धन लाभ हो सकता है। रिश्ते में खुशियां गायब रह सकती हैं। सेहत की बात करें तो आंखों और दांत में दर्द की शिकायत हो सकती है।

12. मीन राशि: भविष्य की चिंता, असुरक्षा की भावना, आध्यात्मिक दिशा में प्रगति। काम का दबाव बढ़ेगा, नौकरी बदलने का विचार। सामान्य व्यापार में औसत, सट्टा/ट्रेडिंग में अच्छा मुनाफा। आय की बात करें तो लाभ और खर्चों दोनों की स्थिति, बचत औसत रहेगी। जीवनसाथी के साथ रिश्ते को मजबूत करें। सेहत की बात करें तो बच्चों की सेहत पर पैसा खर्च करना पड़ सकता है।