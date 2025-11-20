बुध का तुला राशि में गोचर, 12 राशियों का राशिफल, किसे मिलेगा लाभ किसको होगा नुकसान

Budh ka tula rashi me gochar 2025: 23 नवंबर 2025 की शाम 08 बजकर 08 मिनट पर बुद्धि, वाणी, तर्क और व्यापार के दाता बुध ग्रह वक्री अवस्था में शुक्र की राशि तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं। जब यह ग्रह शुक्र की प्रिय राशि तुला में आता है, तो इसके परिणाम अत्यंत शुभ और सकारात्मक हो जाते हैं। यह गोचर कुछ विशेष राशियों के लिए भाग्य और उन्नति के दरवाज़े खोल रहा है। आइये, जानते हैं किन राशियों को मिलेगा इस गोचर का लाभ और किसे होगा नुकसान।

मेष राशि (Aries): बुध सप्तम भाव (विवाह/साझेदारी) में गोचर कर रहा है, जो अनुकूल नहीं माना जाता। जीवनसाथी और अन्य स्त्रियों से विवाद से बचें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अनावश्यक यात्रा टालें। वरिष्ठों से तालमेल बेहतर करें। सावधानी बरतने पर नकारात्मक परिणामों से बचाव होगा।

वृषभ राशि (Taurus): बुध छठे भाव (शत्रु/ऋण) में है, जो उत्कृष्ट परिणाम देने वाला है। आर्थिक लाभ के प्रबल योग, विशेषकर कर्ज या बैंक लोन लेने वालों के लिए। प्रतिस्पर्धियों पर विजय मिलेगी, मान-सम्मान बढ़ेगा। कला, साहित्य, लेखन से जुड़े लोगों को शानदार सफलता।

मिथुन राशि (Gemini): राशि स्वामी पंचम भाव (संतान/बुद्धि) में है, जो गोचर के नियम से अच्छा नहीं है, पर राशि स्वामी होने के कारण बड़ा नकारात्मक परिणाम नहीं देगा। मन अशांत रह सकता है, पर तर्क से दूर करें। संतान से मतभेद हो सकते हैं, युक्ति से सुलझाएं। नई योजनाओं पर काम करने से बचें, या अनुभवी लोगों की सलाह लें। व्यर्थ के खर्चों से बचें।

कर्क राशि (Cancer): बुध चौथे भाव (सुख/माता/घर) में है, जो उत्कृष्ट परिणाम देगा। गृहस्थ जीवन में अनुकूलता और घरेलू सुख-शांति बनी रहेगी। माता और जमीन-जायदाद से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम। बड़े लोगों से मेलजोल संभव।

सिंह राशि (Leo): प्रभाव: बुध तीसरे भाव (पराक्रम/छोटे भाई-बहन) में गोचर कर रहा है, जो मिले-जुले परिणाम देगा, पर सकारात्मकता अधिक रहेगी। भाई-बंधुओं और पड़ोसियों से विवाद हो सकता है, सावधानी रखें। यात्राएं फायदेमंद हो सकती हैं, पर व्यर्थ की यात्राओं से बचें और सावधानी बरतें। आर्थिक मामलों में जोखिम (रिस्क) न लें। नए मित्र बन सकते हैं, सावधानी से आर्थिक सफलता भी मिलेगी।

कन्या राशि (Virgo): राशि स्वामी बुध दूसरे भाव (धन/वाणी) में है, जो उत्तम परिणाम देने वाला है। वस्त्रों और आभूषणों की प्राप्ति। वाणी, कंसल्टेंसी या बोलने-समझाने के काम से जुड़े लोगों को बहुत लाभ। विद्यार्थियों को अच्छे परिणाम। उत्तम भोजन और संबंधियों से लाभ।

तुला राशि (Libra): बुध लग्न/प्रथम भाव (स्वयं/व्यक्तित्व) में गोचर कर रहा है, जो गोचर के नियम से अनुकूल नहीं है। बोलचाल की शैली पर ध्यान दें, यह बिगड़ सकती है। किसी की निंदा न करें और निंदा करने वालों से दूर रहें। आर्थिक मामलों में जोखिम न लें। मान-सम्मान के प्रति जागरूक रहें।

वृश्चिक राशि (Scorpio): बुध द्वादश भाव (खर्च/हानि) में गोचर कर रहा है, जो अनुकूल नहीं है। व्यर्थ के खर्चों को लेकर बहुत सावधान रहें। व्यर्थ की यात्राओं से बचें। जीवनसाथी और अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। शत्रुओं की हर गतिविधि पर ध्यान दें, लापरवाह न हों।

धनु राशि (Sagittarius): बुध लाभ भाव (आय/लाभ) में है, जो बहुत अच्छे परिणाम देगा (कर्म और सप्तम भाव का स्वामी)। आमदनी में वृद्धि के अच्छे योग। व्यापार-व्यवसाय और नौकरीपेशा लोगों को अच्छे परिणाम। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जमीन-जायदाद, भाई-बंधुओं, संतान और मित्रों से संबंधित मामलों में अनुकूलता। कार्यों में सफलता।

मकर राशि (Capricorn): बुध दशम भाव (कर्म/करियर) में गोचर कर रहा है, जो उत्कृष्ट परिणाम देने वाला है (भाग्य और छठे भाव का स्वामी)। भाग्य का अच्छा सपोर्ट मिलेगा। वरिष्ठों से तालमेल बेहतर होगा। नौकरीपेशा लोगों और प्रतिस्पर्धी कार्यों से जुड़े लोगों को अच्छा लाभ। पद-प्रतिष्ठा, यश और सफलता मिलेगी।

कुंभ राशि (Aquarius): बुध नवम भाव (भाग्य/धर्म) में गोचर कर रहा है। गोचर के नियम से अच्छा नहीं, पर पंचम भाव का स्वामी होने और अतिमित्र राशि में होने से नकारात्मकता कम रहेगी। केवल भाग्य के भरोसे न बैठें, तर्क और अनुभव से काम करें। मान-सम्मान के प्रति जागरूक रहें। मिले-जुले परिणाम मिलेंगे। व्यवधानों के बाद सफलता मिलेगी।

मीन राशि (Pisces): बुध अष्टम भाव (आयु/अकस्मात) में गोचर कर रहा है। यह अकस्मात लाभ दे सकता है, पर कुछ असुविधाएं भी देगा। वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। दांपत्य संबंधी मामलों में सावधानी पूर्वक निर्वाह करें। आकस्मिक लाभ मिल सकता है। अड़चनों के बाद कार्यों में सफलता और विजय प्राप्त होगी। सामाजिक पद-प्रतिष्ठा दिलाने में सहायक।