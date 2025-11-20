Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (20 नवंबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 20 नवंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

, गुरुवार, 20 नवंबर 2025 (07:04 IST)

मेष राशि (Aries) Today 20 November horoscope in Hindi 2025 :करियर: कारोबार या नौकरी में कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले थोड़ी योजना बनाएं।

लव: प्रेम संबंधों में साथी से बात करके मुद्दों का समाधान करें। धन: आज अचानक कुछ अनावश्यक खर्च हो सकते हैं।

वृषभ राशि (Taurus) करियर: कार्यस्थल पर किसी महत्वपूर्ण कार्य में सफलता मिलने की संभावना है।

लव: आज अपने प्रेमी साथी के साथ समय बिताना अच्छा रहेगा। धन: धन की स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन अचानक बड़े खर्चों से बचने की कोशिश करें।

स्वास्थ्य: ध्यान और योग से तनाव दूर किया जा सकता है। उपाय: देवी लक्ष्मी की पूजा से आपके धन में वृद्धि होगी।

मिथुन राशि (Gemini) करियर: आज कारोबारियों को काम में थोड़ी कठिनाई हो सकती है।

लव: प्रेम संबंधों में आई दूरियों का संवाद से समस्याओं का समाधान होगा। धन: आज खर्चों में वृद्धि हो सकती है।

स्वास्थ्य: मानसिक सेहत ठीक रहेगी, लेकिन शांति बनाए रखें। उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें।

कर्क राशि (Cancer) करियर: किसी प्रोजेक्ट के कार्य में प्रगति हो सकती है। कार्य में सफलता मिलने के संकेत हैं।

लव: प्रेम संबंधों में सामंजस्य रहेगा। साथी के साथ समय बिताएंगे। धन: धन की स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन कोई खर्च अचानक हो सकता है।

स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए थोड़ा आराम करें। उपाय: चंद्रमा को दूध अर्पित करें, मानसिक शांति मिलेगी।

सिंह राशि (Leo) करियर: कार्य या व्यापार में आज आपको मेहनत का फल मिलेगा।

लव: पार्टनर से बात करके रिश्ते को और मजबूत बनाएं। धन: आज बड़े खर्चों से बचने की कोशिश करें।

कन्या राशि (Virgo) करियर: कार्य में आ गई नई चुनौतियों को पार कर लेंगे।

लव: प्रेम संबंधों में आपसी बातचीत से हालात बेहतर होंगे। धन: धन के मामले में स्थिति सामान्य रहेगी। बचत पर ध्यान दें।

स्वास्थ्य: सेहत पर ध्यान रखें, हल्का तनाव हो सकता है। उपाय: पीपल में पानी डालें, यह शुभ रहेगा।

तुला राशि (Libra) करियर: नौकरीपेशा को कार्यक्षेत्र में सफलता मिल सकती है।

लव: प्रेम संबंधों में सामंजस्य रहेगा। धन: आज अचानक धन की स्थिति बदलेगी। स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए ध्यान करें।

उपाय: पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। वृश्चिक राशि (Scorpio) करियर: कार्यस्थल पर अपनी मेहनत और दृढ़ता से समस्याएं हल करेंगे।

लव: प्रेम संबंधों में नकारात्मकता से बचें, रिश्ते में सामंजस्य बनाए रखें। धन: बाहरी बढ़ते खर्चों पर नियंत्रण रखें।

स्वास्थ्य: घर के बुजुर्गों की सेहत सामान्य रहेगी। उपाय: हनुमान जी को सरसों के तेल का दीया लगायें।

धनु राशि (Sagittarius) करियर: नौकरीपेशा तथा व्यापारियों को आज का दिन लाभकारी हो सकता है।

लव: प्रेम संबंधों में आपके लिए नये रास्ते खुलेंगे। धन: धन की स्थिति में सुधार हो सकता है।

स्वास्थ्य: आज आराम की जरूरत महसूस हो सकती है। उपाय: पूजा-पाठ से सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी।

मकर राशि (Capricorn) करियर: जॉब कर रहे जातक आप अपनी मेहनत से बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे।

लव: आज आप लव पार्टनर के साथ अच्छे पल बिता सकते हैं। धन: धन की स्थिति स्थिर रहेगी। स्वास्थ्य: मानसिक शांति पर ध्यान दें।

उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें। कुंभ राशि (Aquarius) करियर: किसी प्रोजेक्ट में कामयाबी मिल सकती है। कार्यक्षेत्र में सफलता के योग हैं।

लव: आज आप अपने रिश्ते को मजबूत बनाने का प्रयास करेंगे। धन: संतान की शिक्षा पर कोई बड़ा खर्च हो सकता है।

स्वास्थ्य: स्वयं की सेहत सामान्य रहेगी। उपाय: तुलसी के पौधे में जल चढ़ायें, इससे स्थिति में सुधार होगा।

मीन राशि (Pisces) करियर: कार्य में सफलता मिलेगी, लेकिन कुछ तनाव हो सकता है।

लव: प्रेम संबंधों में कुछ असमंजस हो सकता है, धैर्य रखें। धन: धन की स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन बाहरी खर्चों में थोड़ी वृद्धि हो सकती है।