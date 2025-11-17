Biodata Maker

सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा 1 माह तक सतर्क

WD Feature Desk

, सोमवार, 17 नवंबर 2025 (14:31 IST)
Sun Transit 2025: सूर्यदेव 16 नवंबर 2025 की दोपहर को मंगल की राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश किया है। इस गोचर के चलते 3 राशि के लोगों को करीब 1 माह तक हर कार्य में सतर्क रहने की जरूरत है। कुंडली में में सूर्य मजबूत नहीं है तो करियर, आर्थिक स्थिति और सरकारी नौकरी में परेशानी खड़ी हो सकती है और पिता से संबंध खबरा हो सकते हैं। चलिए जानते हैं वृश्‍चिक के सूर्य का फल।
 
1. वृषभ राशि:
मुख्य फोकस: घर-परिवार और उच्च मूल्य बनाए रखने पर ध्यान देंगे। नए दोस्त बन सकते हैं।
करियर और धन: नौकरी या काम से जुड़ी लंबी यात्राएं हो सकती हैं जो फायदेमंद रहेंगी। धन की प्राप्ति होगी, लेकिन साथ ही खर्च भी हो सकता है, इसलिए पैसों को लेकर सतर्क रहें। व्यवसायी नई रणनीतियों से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।
निजी जीवन और स्वास्थ्य: जीवनसाथी से अच्छे रिश्ते बनेंगे, आपसी समझ और प्यार बढ़ेगा। इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, फिट बने रहेंगे।
 
2. कन्या राशि:
मुख्य फोकस: इच्छा के विरुद्ध किसी नई जगह पर जाना पड़ सकता है। प्रयासों में कमी रह सकती है।
करियर और धन: नौकरी में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन यह परिवर्तन सकारात्मक नहीं रहेगा, इससे मानसिक तनाव संभव है। आर्थिक लाभ होगा, लेकिन अचानक खर्च के कारण बचत करना मुश्किल होगा। व्यापार में नुकसान होने की संभावना है, नई और प्रभावी रणनीतियां अपनाना जरूरी है।
निजी जीवन और स्वास्थ्य: जीवनसाथी के साथ गलतफहमियों के कारण अनबन हो सकती हैं; शांति और समझदारी से काम लें। भाई-बहनों की सेहत पर खर्च हो सकता है।
 
3. धनु राशि:
मुख्य फोकस: भाग्य का साथ कम मिल सकता है। धार्मिक यात्राएं या तीर्थ स्थानों पर जाना हो सकता है।
करियर और धन: नौकरी में विदेश से संबंधित काम करने के मौके मिल सकते हैं, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं रहेगी। काम में अधिक डूबा हुआ महसूस कर सकते हैं। आय कम और खर्च ज्यादा रह सकते हैं। बड़ा आर्थिक नुकसान संभव होने की संभावना है। व्यापार में ज्यादा लाभ की उम्मीद नहीं करें तो अच्छा है। 
निजी जीवन और स्वास्थ्य: अहंकार बढ़ सकता है, जिससे जीवनसाथी के साथ अनबन हो सकती है; संवाद और समझदारी जरूरी है। पिता की सेहत को लेकर चिंता और उन पर खर्च हो सकता है।

