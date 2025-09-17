Festival Posters

budh gochar 2025: बुध बदलेंगे चाल, ये राशियां हो जाएंगी मालामाल, नौकरी में तरक्की व्यापार में मुनाफे के योग

WD Feature Desk

, बुधवार, 17 सितम्बर 2025 (13:01 IST)
budh gochar september 2025: : ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों का राशि परिवर्तन एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है, क्योंकि इसका सीधा प्रभाव हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं पर पड़ता है। 15 सितंबर 2025 को ग्रहों के राजकुमार बुध, सिंह राशि से निकलकर अपनी स्वराशि कन्या में प्रवेश कर चुके हैं। यह गोचर 2 अक्टूबर 2025 तक रहेगा। बुध ग्रह को बुद्धि, व्यापार, तर्कशक्ति और संचार का कारक माना जाता है। जब बुध अपनी ही राशि में प्रवेश करते हैं, तो वे अत्यंत बलवान हो जाते हैं, जिससे कई जातकों के लिए शुभ और लाभकारी योग बनते हैं। इस विशेष अवधि में, कुछ राशियों को नौकरी में तरक्की, व्यापार में मुनाफा और संबंधों में मधुरता जैसे शुभ परिणाम मिलने की संभावना है। आइए जानते हैं कि कौन सी हैं वे भाग्यशाली राशियाँ जिनकी किस्मत बुध के इस गोचर से चमकने वाली है।

1. कन्या राशि
कन्या राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर बेहद खास और अत्यंत शुभ साबित होगा। चूंकि बुध आपकी राशि के स्वामी हैं और अपने ही घर में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी।
करियर: नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन मिल सकता है और वेतन वृद्धि के योग भी बन रहे हैं। जो लोग व्यापार से जुड़े हैं, उन्हें बड़ा मुनाफा होने की संभावना है।
आर्थिक स्थिति: धन लाभ के नए स्रोत खुलेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति पहले से अधिक मजबूत होगी।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य में सुधार होगा और पुरानी बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। यह समय आपके आत्मविश्वास और ऊर्जा को बढ़ाएगा।

2. मकर राशि
मकर राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर भाग्य और धर्म के घर में हो रहा है। यह गोचर आपके लिए भाग्यशाली साबित होगा।
करियर: आपको नौकरी और व्यापार में तरक्की के नए अवसर मिलेंगे। यदि आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, तो यह समय सबसे उत्तम है।
आर्थिक स्थिति: अचानक धन लाभ के योग हैं, जिससे आपकी आर्थिक परेशानियां दूर होंगी। निवेश से भी अच्छा रिटर्न मिल सकता है।
संबंध: पारिवारिक और सामाजिक संबंधों में मधुरता आएगी। आपको अपने मित्रों और परिवार से पूरा सहयोग मिलेगा।

3. मीन राशि
मीन राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर साझेदारी और वैवाहिक जीवन के घर में हो रहा है। इस गोचर से आपको विशेष लाभ होगा।
करियर: यदि आप व्यापार में हैं, तो कोई नई साझेदारी आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। नौकरीपेशा लोगों को भी सहकर्मियों और वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा।
आर्थिक स्थिति: व्यापार में मुनाफे के योग हैं और आपको रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है।
संबंध: वैवाहिक जीवन में प्रेम और सामंजस्य बढ़ेगा। अविवाहितों के लिए विवाह के योग भी बन सकते हैं।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ज्योतिषीय प्रभाव व्यक्ति की कुंडली में मौजूद अन्य ग्रहों की स्थिति पर भी निर्भर करते हैं। लेकिन इन तीन राशियों के लिए बुध का यह गोचर निश्चित रूप से शुभता और समृद्धि लेकर आएगा।
अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

