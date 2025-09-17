Biodata Maker

shradh 2025: अर्पण और तर्पण में क्या है अंतर? जानें क्यों पितृपक्ष में तर्पण है सबसे महत्वपूर्ण

WD Feature Desk

, बुधवार, 17 सितम्बर 2025 (12:52 IST)
difference between tarpan and arpan: पितृपक्ष आते ही हर घर और घाट पर एक विशेष क्रिया देखने को मिलती है - तर्पण। लेकिन अक्सर लोग इस शब्द को अर्पण से जोड़कर देखते हैं, जबकि दोनों में एक स्पष्ट और गहरा अंतर है। अर्पण और तर्पण दोनों ही श्रद्धा और समर्पण की क्रियाएं हैं, लेकिन इनका उद्देश्य, लक्ष्य और विधि पूरी तरह से भिन्न होती हैं। आइए, गरुड़ पुराण और अन्य शास्त्रों के आधार पर समझते हैं कि इन दोनों में क्या मौलिक फर्क है।

अर्पण: देवताओं के लिए समर्पण
अर्पण शब्द 'अर्पयति' से बना है, जिसका अर्थ है 'समर्पित करना' या 'प्रस्तुत करना'। यह क्रिया हमेशा देवताओं के लिए की जाती है। अर्पण में हम अपनी श्रद्धा और भक्ति के साथ कोई भी वस्तु, जैसे फूल, जल, भोजन, या नैवेद्य, देवी-देवताओं को अर्पित करते हैं। इसका उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना होता है। अर्पण में दाता की भावना, यानी 'समर्पण' का भाव सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसमें हम भगवान के प्रति कृतज्ञता और अपनी भक्ति व्यक्त करते हैं। उदाहरण के लिए, पूजा के दौरान हम फूलों और जल का अर्पण करते हैं।

तर्पण: पितरों की शांति का माध्यम
तर्पण शब्द 'तृप्ति' से आया है, जिसका अर्थ है 'संतुष्ट करना' या 'शांति प्रदान करना'। यह क्रिया विशेष रूप से हमारे दिवंगत पूर्वजों, यानी पितरों के लिए की जाती है। तर्पण के माध्यम से हम जल, दूध, काले तिल और कुश के साथ अपने पितरों की आत्मा को शांति और तृप्ति प्रदान करते हैं। पितृपक्ष में, जब हमारे पूर्वज पृथ्वी लोक पर आते हैं, तो यह क्रिया उनकी प्यास बुझाने और उन्हें मुक्ति का मार्ग दिखाने के लिए की जाती है।
शास्त्रों में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि तर्पण सिर्फ एक क्रिया नहीं, बल्कि एक कर्म और श्रद्धा का संगम है। यह हमारे द्वारा किए गए पिंडदान का ही एक हिस्सा है। माना जाता है कि जब हम सच्चे मन से तर्पण करते हैं, तो हमारे पितर प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं।

शास्त्रों के अनुसार अर्पण और तर्पण का स्पष्ट अंतर
1. उद्देश्य: अर्पण का उद्देश्य देवताओं को प्रसन्न करना और उनका आशीर्वाद पाना है। यह भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। तर्पण का उद्देश्य पितरों की आत्मा को संतुष्टि और शांति प्रदान करना है। यह पितृ ऋण चुकाने और कृतज्ञता व्यक्त करने का माध्यम है।
2. प्राप्तकर्ता: अर्पण हमेशा जीवित देवी-देवताओं को किया जाता है। तर्पण हमेशा दिवंगत पूर्वजों को दिया जाता है।
3. भाव: अर्पण में भक्ति, प्रेम और कृतज्ञता का भाव होता है। तर्पण में श्रद्धा, सम्मान और पितरों की शांति की कामना का भाव होता है।
4. कर्म: अर्पण पूजा और भक्ति का एक हिस्सा है, जो कभी भी किया जा सकता है। तर्पण एक विशेष अनुष्ठान है जो विशेष तिथियों जैसे पितृपक्ष में किया जाता है, खासकर जब पितृ पृथ्वी पर होते हैं।

गरुड़ पुराण में भी इस बात का उल्लेख है कि श्राद्ध और तर्पण का अनुष्ठान करने से पितरों की आत्मा प्रेत योनि से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करती है। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से तर्पण करता है, तो उसे न केवल पितृ दोष से मुक्ति मिलती है बल्कि उसे अपने पूर्वजों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इस प्रकार, तर्पण केवल एक कर्मकांड नहीं, बल्कि एक ऐसा धार्मिक दायित्व है जो जीवन को सुख-शांति और समृद्धि से भर देता है।
अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

