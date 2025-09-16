Dharma Sangrah

Shradh 2025: घर में पितरों की फोटो लगाते समय न करें ये गलतियां, जानिए क्या हैं वास्तु शास्त्र के नियम

WD Feature Desk

, मंगलवार, 16 सितम्बर 2025 (17:34 IST)
pitru photo direction as per vastu: सनातन धर्म में पितरों का स्थान पूजनीय माना जाता है। हम अपने पूर्वजों की तस्वीरों को घर में रखकर उन्हें सम्मान देते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। लेकिन, वास्तु शास्त्र के अनुसार, पितरों की तस्वीरों को घर में किसी भी जगह रखना शुभ नहीं होता। अगर तस्वीरों को गलत जगह पर रखा जाए तो यह घर में नकारात्मकता ला सकता है और परिवार के सदस्यों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं कि पितरों की फोटो लगाते समय किन गलतियों से बचना चाहिए और सही नियम क्या हैं।
  1. पूजा घर में न रखें पितरों की तस्वीर: यह सबसे आम गलती है जो लोग अक्सर करते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार, पूजा घर में कभी भी पितरों की तस्वीर नहीं रखनी चाहिए। देवी-देवताओं और पूर्वजों का स्थान अलग-अलग होता है। पूजा घर में केवल भगवान की मूर्तियाँ और तस्वीरें ही होनी चाहिए। पितरों की तस्वीर को भगवान के साथ रखने से देव दोष लग सकता है। 
  1. ब्रह्म स्थान, सीढ़ियों या स्टोर रूम में न लगाएं: घर का ब्रह्म स्थान यानी घर का बीचों-बीच हिस्सा सबसे पवित्र माना जाता है। इस जगह पर किसी भी मृत व्यक्ति की तस्वीर लगाना अशुभ माना गया है। इसके अलावा, सीढ़ियों के नीचे या स्टोर रूम में भी पितरों की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। इन जगहों पर तस्वीर लगाने से परिवार के सदस्यों को मानसिक तनाव और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
 
  1. पितरों की तस्वीर के लिए दक्षिण दिशा है सबसे शुभ: वास्तु के अनुसार, पितरों की तस्वीर लगाने के लिए सबसे शुभ दिशा दक्षिण मानी जाती है। यदि आप दक्षिण दिशा में तस्वीर लगाते हैं, तो उनका मुख उत्तर की ओर रहेगा। इसके अलावा, आप उत्तर दिशा में भी तस्वीर लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि उनका मुख दक्षिण की तरफ हो। ऐसा माना जाता है कि दक्षिण दिशा पितरों की दिशा है और इस दिशा में उनकी तस्वीर लगाने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है।
 
  1. दीवार पर न लटकाएं पितरों की तस्वीर, स्टैंड पर रखें: अधिकतर घरों में लोग पितरों की तस्वीरों को दीवार पर टांग देते हैं, जिसे वास्तु शास्त्र में गलत बताया गया है। मृत व्यक्ति की फोटो को कभी भी दीवार पर लटकाना नहीं चाहिए। इसके बजाय, उन्हें एक लकड़ी के स्टैंड, टेबल या अलमारी पर रखना चाहिए। ऐसा करने से उनका सम्मान बना रहता है।
 
  1. बेडरूम और किचन से दूर: बेडरूम में पितरों की तस्वीर लगाना बहुत अशुभ माना जाता है। बेडरूम में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकता है, जिससे घर का माहौल खराब हो सकता है। इसी तरह, किचन और बाथरूम के पास भी पितरों की फोटो नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये जगहें शुद्ध नहीं मानी जातीं।
इन नियमों का पालन करके आप न केवल अपने पितरों को सम्मान दे सकते हैं, बल्कि घर में सुख-शांति और समृद्धि भी ला सकते हैं। पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए उनके सम्मान का हमेशा ध्यान रखें।
अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं।

