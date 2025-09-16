Biodata Maker

किन लोगों को जीते जी करना होता है खुद का पिंडदान, जानिए क्यों देनी पड़ती है ये कठिन परीक्षा

WD Feature Desk

, मंगलवार, 16 सितम्बर 2025 (16:11 IST)
jivit shradh kya hota hai: हिन्दू धर्म में श्राद्ध की परंपरा पूर्वजों की आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए होती है। श्राद्ध की परंपरा आमतौर पर मृतकों के लिए उनके परिवार के द्वारा की जाती है, लेकिन हिंदू धर्म में कुछ विशेष परिस्थितियों में जीवित व्यक्ति भी अपना श्राद्ध कर सकता है। इसे आत्मश्राद्ध या जीवित श्राद्ध कहा जाता है। ये सुनकर आपको आश्चर्य होगा लेकिन ये सच है। आइये आज आपको बताते हैं कौन लोगों जीते जी खुद का पिंडदान करते हैं और ऐसा वे किस कारन से करते हैं।

भारतीय संस्कृति में नागा साधु हमेशा से ही एक रहस्यमय और पूजनीय स्थान रखते आए हैं। इनका जीवन त्याग, तपस्या और आध्यात्मिकता का प्रतीक माना जाता है। ये संसार की भौतिक सुख-सुविधाओं से दूर, पहाड़ों, जंगलों और कुंभ मेलों में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उनकी जीवनशैली इतनी कठिन है कि आम इंसान इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक इंसान कैसे नागा साधु बनता है और इस प्रक्रिया में उसे सबसे कठिन परीक्षा क्या देनी पड़ती है? यह परीक्षा है जीते-जी अपना पिंडदान करना।

नागा साधु को देनी होती है कठिन परीक्षा
नागा साधु बनना कोई साधारण बात नहीं है। यह एक लंबी और बेहद कठिन आध्यात्मिक यात्रा है, जिसमें एक साधक को अपनी पहचान, परिवार और समाज से जुड़े हर बंधन को हमेशा के लिए तोड़ना होता है। इस यात्रा की शुरुआत एक गुरु को ढूंढने से होती है, जिसके बाद सालों तक गुरु की सेवा और कठोर तपस्या करनी पड़ती है। इस दौरान साधक के मन, शरीर और आत्मा की परीक्षा ली जाती है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि वह वैराग्य के मार्ग पर चलने के लिए पूरी तरह तैयार है या नहीं।

करने होते हैं 17 पिंडदान
इस कठोर साधना के बाद जब साधक को दीक्षा दी जाती है, तो उसे सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम कर्मकांड से गुजरना पड़ता है। इस दौरान साधक को 17 पिंडदान करने होते हैं। इनमें से 16 पिंडदान उसके पूर्वजों के लिए होते हैं, जिसके माध्यम से वह अपने पितृ ऋण से मुक्त होता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाला और गूढ़ अनुष्ठान 17वां पिंडदान होता है, जो वह स्वयं के लिए करता है। यह पिंडदान उसकी खुद की मृत्यु का प्रतीक होता है।

क्यों करना होता है नागा साधु बनने के लिए खुद का पिंडदान
webdunia

इस प्रक्रिया का अर्थ गहरा और प्रतीकात्मक है। जब कोई साधक जीते-जी अपना पिंडदान करता है, तो इसका मतलब है कि वह अपने पिछले जन्म, अपने परिवार, अपने नाम और अपनी पहचान को पूरी तरह से त्याग देता है। यह एक तरह का आध्यात्मिक पुनर्जन्म है। इस कर्मकांड के बाद वह समाज के लिए और अपने परिवार के लिए मृत हो जाता है। उसका पुराना नाम, जाति, गोत्र और सभी सांसारिक संबंध समाप्त हो जाते हैं। अब वह केवल अपने गुरु और अपने इष्टदेव का है। उसका जीवन पूरी तरह से मोक्ष और आध्यात्मिकता के लिए समर्पित हो जाता है।
यह अनुष्ठान एक साधक के वैराग्य और समर्पण का सबसे बड़ा प्रमाण है। यह बताता है कि उसने सांसारिक मोहमाया को कितनी गहराई से छोड़ा है। इसके बाद वह नागा साधु के रूप में एक नया जीवन शुरू करता है, जो केवल तपस्या, ध्यान और साधना को समर्पित होता है। उसके लिए अब न कोई परिवार होता है, न कोई घर, न कोई धन और न ही कोई पहचान। वह सिर्फ एक आत्मा है जो मुक्ति की तलाश में है। यह जीते-जी अपनी मृत्यु स्वीकार करने की एक ऐसी परीक्षा है, जिसे पार करने के बाद ही कोई सच्चा नागा साधु कहलाता है। यह प्रक्रिया हमें सिखाती है कि त्याग और समर्पण ही मोक्ष के मार्ग की सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ियां हैं।
अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

