किन लोगों को जीते जी करना होता है खुद का पिंडदान, जानिए क्यों देनी पड़ती है ये कठिन परीक्षा

इस प्रक्रिया का अर्थ गहरा और प्रतीकात्मक है। जब कोई साधक जीते-जी अपना पिंडदान करता है, तो इसका मतलब है कि वह अपने पिछले जन्म, अपने परिवार, अपने नाम और अपनी पहचान को पूरी तरह से त्याग देता है। यह एक तरह का आध्यात्मिक पुनर्जन्म है। इस कर्मकांड के बाद वह समाज के लिए और अपने परिवार के लिए मृत हो जाता है। उसका पुराना नाम, जाति, गोत्र और सभी सांसारिक संबंध समाप्त हो जाते हैं। अब वह केवल अपने गुरु और अपने इष्टदेव का है। उसका जीवन पूरी तरह से मोक्ष और आध्यात्मिकता के लिए समर्पित हो जाता है।यह अनुष्ठान एक साधक के वैराग्य और समर्पण का सबसे बड़ा प्रमाण है। यह बताता है कि उसने सांसारिक मोहमाया को कितनी गहराई से छोड़ा है। इसके बाद वह नागा साधु के रूप में एक नया जीवन शुरू करता है, जो केवल तपस्या, ध्यान और साधना को समर्पित होता है। उसके लिए अब न कोई परिवार होता है, न कोई घर, न कोई धन और न ही कोई पहचान। वह सिर्फ एक आत्मा है जो मुक्ति की तलाश में है। यह जीते-जी अपनी मृत्यु स्वीकार करने की एक ऐसी परीक्षा है, जिसे पार करने के बाद ही कोई सच्चा नागा साधु कहलाता है। यह प्रक्रिया हमें सिखाती है कि त्याग और समर्पण ही मोक्ष के मार्ग की सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ियां हैं।