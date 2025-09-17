Shraddha Paksha 2025: श्राद्ध पक्ष में द्वादशी तिथि के श्राद्ध का महत्व, विधि, जानिए कुतुप काल मुहूर्त और सावधानियां

, बुधवार, 17 सितम्बर 2025 (11:01 IST)

श्राद्ध पक्ष में द्वादशी तिथि का श्राद्ध करना बहुत ही विशेष माना जाता है। इस श्राद्ध को 'संन्यासी श्राद्ध' भी कहते हैं, क्योंकि यह उन पितरों के लिए किया जाता है, जिन्होंने जीवन के अंतिम समय में संन्यास ले लिया था। इसके अलावा, द्वादशी श्राद्ध उन पूर्वजों के लिए भी किया जाता है, जिनकी मृत्यु द्वादशी तिथि को हुई थी।

इस साल, श्राद्ध पक्ष में द्वादशी श्राद्ध 18 सितंबर 2025, गुरुवार को किया जाएगा। द्वादशी श्राद्ध 2025: तिथि और कुतुप काल:

2025 द्वादशी श्राद्ध के मुहूर्त द्वादशी तिथि प्रारम्भ- 17 सितंबर 2025 को 11:39 पी एम बजे से,

द्वादशी तिथि समाप्त- 18 सितंबर 2025 को 11:24 पी एम बजे तक। श्राद्ध अनुष्ठान समय

अपराह्न काल - 01:46 पी एम से 04:12 पी एम अवधि - 02 घण्टे 26 मिनट्स कुतुप मुहूर्त - 12:08 पी एम से 12:57 पी एम

अवधि - 00 घण्टे 49 मिनट्स रौहिण मुहूर्त - 12:57 पी एम से 01:46 पी एम अवधि - 00 घण्टे 49 मिनट्स

पूजा विधि: पवित्रता: सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहनें और पूजा के स्थान को गंगाजल से पवित्र करें।

तर्पण: हाथ में जल, जौ, कुशा और काले तिल लेकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितरों का तर्पण करें।

पिंडदान: चावल, जौ और तिल से बने पिंडों को पितरों को अर्पित करें। भोजन: पितरों के लिए सात्विक भोजन (जैसे खीर, पूरी, सब्जी) बनाएं।

ब्राह्मण को भोजन: भोजन का कुछ अंश गाय, कौवे और कुत्तों को देने के बाद, ब्राह्मण को भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा दें।

सावधानियां: श्राद्ध के दिन किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन (प्याज, लहसुन आदि) न बनाएं और न खाएं।

श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को पूरे दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन बाल, नाखून या दाढ़ी नहीं कटवानी चाहिए।