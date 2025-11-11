Festival Posters

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 12 नवंबर, 2025: बुधवार का पंचांग और शुभ समय

पं. हेमन्त रिछारिया
, मंगलवार, 11 नवंबर 2025 (18:05 IST)
आज आपका दिन मंगलमय हो!
 
Today Shubh Muhurat 12 November 2025:  क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 12 नवंबर, 2025 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: Utpanna Ekadashi Katha Kahani: उत्पन्ना एकादशी व्रत की संपूर्ण पौराणिक कथा कहानी
 
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
 
पंचांग: 12 नवंबर, 2025, बुधवार
आज की मुख्य जानकारी:
 
शुभ विक्रम संवत्-2082, 
 
शक संवत्-1947, 
 
ईस्वी सन्-2025
 
संवत्सर नाम-सिद्धार्थ
 
अयन-दक्षिणायण
 
मास-मार्गशीर्ष (अगहन)
 
पक्ष-कृष्ण
 
ऋतु-हेमन्त
 
वार-बुधवार
 
तिथि (सूर्योदयकालीन)-अष्टमी
नक्षत्र (सूर्योदयकालीन)-आश्लेषा
योग (सूर्योदयकालीन)-शुक्ल
करण (सूर्योदयकालीन)-बालव
लग्न (सूर्योदयकालीन)-तुला
 
आज के शुभ मुहूर्त और चौघड़िया
 
शुभ समय- 6:00 से 9:11, 5:00 से 6:30 तक
राहुकाल (अशुभ समय): दोप. 12:00 से 1:30 बजे तक
 
अन्य महत्वपूर्ण जानकारी
 
दिशा शूल-ईशान
योगिनी वास-ईशान
गुरु तारा-उदित
शुक्र तारा-उदित
 
चन्द्र स्थित-सिंह
 
आज के विशेष उपाय:
 
आज का मंत्र-ॐ ब्रां ब्रीं ब्रौं स: बुधाय नम:।
आज का उपाय-कालभैरव मन्दिर में उड़द के बड़े, दही, मसूर की दाल और काला वस्त्र चढाएं।
वनस्पति तंत्र उपाय-अपामार्ग के वृक्ष में जल चढ़ाएं।
 
आज के व्रत, त्योहार और विशेष घटनाएं
श्री काल भैरवाष्टमी/बुधास्त (पश्चिम)
 
यात्रा शकुन-हरे फ़ल खाकर अथवा दूध पीकर यात्रा पर निकलें।
 
(निवेदन: उपरोक्त विवरण पंचांग पर आधारित है। विभिन्न पंचांगों में slight changes संभव हैं।)
 
-ज्योतिर्विद् पं. हेमन्त रिछारिया
प्रारब्ध ज्योतिष परामर्श केन्द्र
सम्पर्क: [email protected]
 
