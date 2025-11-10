Nag Diwali 2025: नाग दिवाली क्या है, क्यों मनाई जाती है?

इस दिन घरों में रंगोली बनाते हैं और दीपक जलाते हैं। यह पर्व प्राचीन पौराणिक कथाओं और गहन धार्मिक महत्व से जुड़ा हुआ है, जो इसे भारतीय संस्कृति का एक अनूठा और महत्वपूर्ण हिस्सा बनाता है। यह त्योहार प्रकाश, आस्था और सांपों के प्रति सम्मान का प्रतीक है, जो प्रकृति और आध्यात्मिकता के बीच के अटूट संबंध को दर्शाता है। इस वर्ष यह त्योहार 25 नवंबर, दिन मंगलवार को मनाया जा रहा है। साथ ही इस दिन को विवाह पंचमी के रूप में भी मनाया जाएगा।