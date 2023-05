सर्वार्थ सिद्धि योग में कौनसे कार्य करें?

सर्वार्थ सिद्धि योग में कौनसे कार्य करना चाहिए | What work should be done in Sarvartha Siddhi Yoga?

इस योग में सगाई करना भी शुभ होता है। इस योग में भूमि, भवन और वाहन खरीदना शुभ होता है। यह योग गुरुवार को हो तो वस्त्र, आभूषण, शस्त्र खरीदना शुभ है। इस योग में नया कार्य प्रारंभ करना शुभ फलदायी माना गया है। यह योग बुधवार को हो तो सभी प्रकार के व्यापार कार्य प्रारंभ करना शुभ है। यह योग सोमवार, शुक्रवार को हो तो वस्त्र और आभूषण जैसी चीजें खरीदना शुभ होता है। यह योग मंगलवार को हो तो भूमि, भवन, दुकान, इलेक्ट्रॉनिक समान खरीदना शुभ होता है। यह योग शनिवार को हो भूमि, भवन, इलेक्ट्रॉनिक और मशीनरी के सामान खरीदना शुभ है।