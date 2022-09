षष्ठी और सप्तमी तिथि का श्राद्ध कब है 2022?

षष्ठी तिथि प्रारंभ और समापन टाइम | Shradh 2022 start date and end date : षष्ठी तिथि 15 सितंबर को सुबह 11 बजे प्रारंभ होगी और 16 सितंबर को दोपहर 12 बजकर 19 मिनट को समाप्त होगी। अधिकतर जगह पर 15 तारीख को ही षष्ठी का श्राद्ध मनाया जाएगा।

सप्तमी तिथि श्राद्ध कब है 2022 | When is Saptami Tithi Shradh date and time : सप्तमी प्रारंभ 16 सितंबर को दोपहर 12 बजकर 19 मिनट से और समापन 17 सितंबर 2022 को दोपहर 02 बजकर 14 पर।