बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के अनुसार कोरोना वायरस की अगली लहर कब आएगी?

ऐसा कहा जा रहा है कि बाबा वेंगा ने कहा था कि साल 2020 में एक अनजाना वायरस आएगा। यह बीमारी अप्रैल में अपने चरम पर होगी। बाबा वेंगा ने अपनी किताब 'The Future as I See It' में बताया है कि 2020 में आया वायरस 10 साल बाद दोबारा लौटेगा। लोग इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना वायरस की अगली नई लहर वर्ष 2030 में पुन: लौटेगी। बाबा वेंगा के मुताबिक, यह पहले से ज्यादा खतरनाक और ज्यादा मौतों की वजह बनेगा।