गुरु के कुंभ राशि में जाने से खुल गई है 6 राशियों की किस्मत

Guru Ka Rashi Parivartan 2021: देव गुरु बृहस्पति को सबसे बड़े ग्रह का दर्जा प्राप्त है। 20 नवंबर 2021 को 12 साल बाद गुरु ने सभी राशियों का भ्रमण करने के बाद कुंभ राशि ( Jupiter transit in Aquarius 2021 ) में प्रवेश किया है। एक राशि में 13 माह रहने वाले बृहस्पति की उच्च राशि के अलावा 2, 5, 9, 12वें भाव में हो या गोचर करे तो शुभ फल देता। गुरु कर्क में उच्च, मकर में नीच का होता है अर्थात चौथी राशि में उच्च और दसवीं राशि में नीच का होता है इस परह चौथे भाव में उच्च और दसवें भाव में नीच का होता है।

गुरु गोचर से 6 राशियों को सबसे ज्यादा फायदा ( 6 zodiac signs benefit the most from Jupiter transit ):