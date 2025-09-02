Hanuman Chalisa

aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 3 सितंबर, 2025: बुधवार का पंचांग और शुभ समय

पं. हेमन्त रिछारिया
, मंगलवार, 2 सितम्बर 2025 (18:04 IST)
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
 
पंचांग: 3 सितंबर, 2025, बुधवार
आज की मुख्य जानकारी:
 
शुभ विक्रम संवत्-2082, 
 
शक संवत्-1947, 
 
ईस्वी सन्-2025
 
संवत्सर नाम-सिद्धार्थ
 
अयन-दक्षिणायण
 
मास-भाद्रपद
 
पक्ष-शुक्ल
 
ऋतु-शरद
 
वार-बुधवार
 
तिथि (सूर्योदयकालीन)-एकादशी
 
नक्षत्र (सूर्योदयकालीन)-पूर्वाषाढ़ा
 
योग (सूर्योदयकालीन)-आनन्द
 
करण (सूर्योदयकालीन)-वणिज
 
लग्न (सूर्योदयकालीन)-सिंह
 
आज के शुभ मुहूर्त और चौघड़िया
आज के लिए आपके शुभ मुहूर्त इस प्रकार हैं:
 
शुभ समय- 6:00 से 9:11, 5:00 से 6:30 तक
 
राहुकाल (अशुभ समय):
 
दोपहर- 12:00 से 1:30 बजे तक
 
इस समय कोई भी शुभ या नया कार्य शुरू करने से बचें।
 
अन्य महत्वपूर्ण जानकारी
 
चंद्र स्थित-मकर
 
दिशा शूल-ईशान
 
योगिनी वास-आग्नेय 
 
गुरु तारा-उदित
 
शुक्र तारा-उदित
 
आज के विशेष उपाय:
 
आज का मंत्र-ॐ ब्रां ब्रीं ब्रौं स: बुधाय नम:। (इस मंत्र का जाप करने से बुध ग्रह की कृपा मिलती है।)
 
आज का उपाय-किसी बटुक को मूंग के सवाकिलो लड्डू भेंट करें। 
 
वनस्पति तंत्र उपाय-अपामार्ग के वृक्ष में जल चढ़ाएं। (यह उपाय आपके जीवन में सकारात्मकता लाएगा।)
 
आज के व्रत, त्योहार और विशेष घटनाएं
विशेष- पद्मा (पार्श्वपरिवर्तनी) एकादशी व्रत-(स्मार्त/वैष्णव)/डोल ग्यारस
 
यात्रा शकुन-हरे फ़ल खाकर अथवा दूध पीकर यात्रा पर निकलें।
 
(निवेदन: उपरोक्त विवरण पंचांग पर आधारित है। विभिन्न पंचांगों में slight changes संभव हैं।)
 
-ज्योतिर्विद् पं. हेमन्त रिछारिया
प्रारब्ध ज्योतिष परामर्श केन्द्र
सम्पर्क: [email protected]



