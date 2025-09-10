Festival Posters

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 11 सितंबर, 2025: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय

webdunia

पं. हेमन्त रिछारिया
, बुधवार, 10 सितम्बर 2025 (18:07 IST)
आज आपका दिन मंगलमय हो!
 
Today Shubh Muhurat 11 September 2025: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 11 सितंबर, 2025 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: Mangal Gochar 2025 : मंगल का तुला राशि में गोचर, 4 राशियों को होगा धन लाभ
 
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
 
पंचांग: 11 सितंबर, 2025, गुरुवार
आज की मुख्य जानकारी:
 
शुभ विक्रम संवत्-2082, 
 
शक संवत्-1947, 
 
ईस्वी सन्-2025
 
संवत्सर नाम-सिद्धार्थ
 
अयन-दक्षिणायण
 
मास-आश्विन
 
पक्ष-कृष्ण
 
ऋतु-शरद
 
वार-गुरुवार
 
तिथि (सूर्योदयकालीन)-चतुर्थी
 
नक्षत्र (सूर्योदयकालीन)-अश्विनी
 
योग (सूर्योदयकालीन)-ध्रुव
 
करण (सूर्योदयकालीन)-बालव
 
लग्न (सूर्योदयकालीन)-सिंह
 
आज के शुभ मुहूर्त और चौघड़िया
 
शुभ समय- 6:00 से 7:30, 12:20 से 3:30, 5:00 से 6:30 तक
 
राहुकाल (अशुभ समय):
 
दोप. 1:30 से 3:00 बजे तक
 
अन्य महत्वपूर्ण जानकारी
 
चन्द्र स्थिति-मेष
 
दिशा शूल-आग्नेय
  
योगिनी वास-नैऋत्य
 
गुरु तारा-उदित
 
शुक्र तारा-उदित
 
आज के विशेष उपाय
 
आज का मंत्र-ॐ ग्रां ग्रीं ग्रौं स: गुरुवै नम:।
 
आज का उपाय-किसी विप्र को पीले वस्त्र भेंट करें।
 
वनस्पति तंत्र उपाय-पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाएं।
 
आज के व्रत, त्योहार और विशेष घटनाएं
विशेष: मूल समाप्त/पंचमी श्राद्ध/सर्वार्थ सिद्धि योग
 
यात्रा शकुन-बेसन से बनी मिठाई खाकर यात्रा पर निकलें।
 
(निवेदन: उपरोक्त विवरण पंचांग पर आधारित है। विभिन्न पंचांगों में slight changes संभव हैं।)
 
-ज्योतिर्विद् पं. हेमन्त रिछारिया
प्रारब्ध ज्योतिष परामर्श केन्द्र
सम्पर्क: [email protected]
 
