Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 05 अक्टूबर, 2025: रविवार का पंचांग और शुभ समय

05 October 2025 ke Muhurat
webdunia

पं. हेमन्त रिछारिया
, शनिवार, 4 अक्टूबर 2025 (18:07 IST)
आज आपका दिन मंगलमय हो!
 
05 October 2025 Today Shubh Muhurat : क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 05 अक्टूबर, 2025 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।
 
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
 
पंचांग: 05 अक्टूबर, 2025, रविवार
आज की मुख्य जानकारी:
 
शुभ विक्रम संवत्-2082, 
 
शक संवत्-1947, 
 
ईस्वी सन्-2025
 
संवत्सर नाम-सिद्धार्थ
 
अयन-दक्षिणायण
 
मास-आश्विन
 
पक्ष-शुक्ल
 
ऋतु-शरद
 
वार-रविवार
 
तिथि (सूर्योदयकालीन)-त्रयोदशी
नक्षत्र (सूर्योदयकालीन)-शतभिषा
योग (सूर्योदयकालीन)-गण्ड
करण (सूर्योदयकालीन)-तैतिल
लग्न (सूर्योदयकालीन)-कन्या
 
आज के शुभ मुहूर्त और चौघड़िया
 
शुभ समय-9:11 से 12:21, 1:56 से 3:32 
 
राहुकाल (अशुभ समय):
सायं 4:30 से 6:00 बजे तक
 
अन्य महत्वपूर्ण जानकारी
 
दिशा शूल-पश्चिम 
 
योगिनी वास-दक्षिण
 
गुरु तारा-उदित
 
शुक्र तारा-उदित
 
चन्द्र स्थिति-मीन
 
आज के विशेष उपाय:
 
आज का मंत्र-ॐ घृणि: सूर्याय नम:।
आज का उपाय-विष्णु मन्दिर में केसरयुक्त मालपुए चढ़ाएं।
वनस्पति तंत्र उपाय-बेल के वृक्ष में जल चढ़ाएं।
 
आज के व्रत, त्योहार और विशेष घटनाएं 
सर्वार्थसिद्धि योग/रवियोग
यात्रा शकुन-इलायची खाकर यात्रा प्रारम्भ करें।
 
(निवेदन: उपरोक्त विवरण पंचांग पर आधारित है। विभिन्न पंचांगों में slight changes संभव हैं।)
 
-ज्योतिर्विद् पं. हेमन्त रिछारिया
प्रारब्ध ज्योतिष परामर्श केन्द्र
सम्पर्क: [email protected]
 
