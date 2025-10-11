Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 12 अक्टूबर, 2025: रविवार का पंचांग और शुभ समय

आज आपका दिन मंगलमय हो!
Today Shubh Muhurat 12 October 2025:
क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 12 अक्टूबर, 2025 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: Tula sankranti 2025: तुला संक्रांति कब है क्या है इसका महत्व?
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
पंचांग: 12 अक्टूबर, 2025, रविवार
आज की मुख्य जानकारी:
शुभ विक्रम संवत्-2082,
शक संवत्-1947,
ईस्वी सन्-2025
संवत्सर नाम-सिद्धार्थ
अयन-दक्षिणायण
मास-कार्तिक
पक्ष-कृष्ण
ऋतु-शरद
वार-रविवार
तिथि (सूर्योदयकालीन)-षष्ठी
नक्षत्र (सूर्योदयकालीन)-मृगशिरा
योग (सूर्योदयकालीन)-वरियान
करण (सूर्योदयकालीन)-वणिज
लग्न (सूर्योदयकालीन)-कन्या
आज के शुभ मुहूर्त और चौघड़िया
शुभ समय-9:11 से 12:21, 1:56 से 3:32
राहुकाल (अशुभ समय): सायं 4:30 से 6:00 बजे तक
अन्य महत्वपूर्ण जानकारी
दिशा शूल-पश्चिम
योगिनी वास-पश्चिम
गुरू तारा-उदित
शुक्र तारा-उदित
चन्द्र स्थिति-मिथुन
आज के व्रत, त्योहार और विशेष घटनाएं
भद्रा/रवियोग/वाहन क्रय/व्यापार
यात्रा शकुन-इलायची खाकर यात्रा प्रारम्भ करें।
आज के विशेष उपाय:
आज का मंत्र-ॐ घृणि: सूर्याय नम:।
आज का उपाय-विष्णु मन्दिर में पीताम्बर चढ़ाएं।
वनस्पति तंत्र उपाय-बेल के वृक्ष में जल चढ़ाएं।
(निवेदन: उपरोक्त विवरण पंचांग पर आधारित है। विभिन्न पंचांगों में slight changes संभव हैं।)
-ज्योतिर्विद् पं. हेमन्त रिछारिया
प्रारब्ध ज्योतिष परामर्श केन्द्र