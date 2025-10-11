Kartik Month 2025: कार्तिक मास में कीजिए तुलसी के महाउपाय, मिलेंगे चमत्कारी परिणाम बदल जाएगी किस्मत
, शनिवार, 11 अक्टूबर 2025 (09:25 IST)
kartik month me tulsi ke upay in hindi: कार्तिक मास हिंदू धर्म में सबसे पवित्र महीनों में से एक माना जाता है, और इस दौरान तुलसी के पौधे का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं है; इसमें न केवल औषधीय गुण पाए जाते हैं, बल्कि इसे देवीय गुणों से भरपूर भी माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार, भगवान विष्णु ने देवी वृंदा, जो बाद में तुलसी कहलाईं, के साथ छल से विवाह किया था। तभी से, श्रीहरि को शालिग्राम के रूप में और तुलसी को उनकी प्रिय पत्नी के रूप में पूजा जाता है। यह संयोग कार्तिक माह में ही होता है, इसलिए कार्तिक मास में तुलसी को पूजना और लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। आइए, जानते हैं कि कार्तिक मास में तुलसी से जुड़े कौन से महाउपाय करने चाहिए जो जीवन में चमत्कारिक परिणाम ला सकते हैं।
1. सकारात्मक ऊर्जा के लिए करें जल अर्पित और मंत्र जाप
कार्तिक मास में हर सुबह स्नान के बाद तुलसी माता को जल अर्पित करना और उनकी परिक्रमा करना अनिवार्य माना जाता है। इस दौरान, आपको "ऊं नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का जाप ज़रूर करना चाहिए। यह उपाय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों का आशीर्वाद लाता है, जिससे घर में सुख-समृद्धि और शांति बनी रहती है।
• वैज्ञानिक तथ्य: तुलसी का पौधा दिन के समय भारी मात्रा में ऑक्सीजन उत्सर्जित करता है, और सुबह-सुबह इसके चारों ओर घूमने और मंत्रोच्चार करने से मन शांत होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।
2. अखंड सौभाग्य और धन के लिए दीपक जलाएं
कार्तिक के पूरे महीने में तुलसी के पास घी या तिल के तेल का दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। यह उपाय विशेषकर कार्तिक मास की अमावस्या और पूर्णिमा तिथि पर तो ज़रूर करना चाहिए। मान्यता है कि तुलसी के नीचे दीपक जलाने से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और घर में कभी धन की कमी नहीं होती। यह उपाय परिवार के सदस्यों के लिए अखंड सौभाग्य और लंबी आयु भी सुनिश्चित करता है।
• वैज्ञानिक तथ्य: दीपक की अग्नि और घी की सुगंध वातावरण में मौजूद हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करती है, जिससे घर का माहौल शुद्ध और स्वच्छ बना रहता है।
3. मानसिक शांति के लिए: तुलसी मंत्र का करें जाप
कार्तिक महीने में तुलसी की माला धारण करना या तुलसी माता के मंत्रों का जप करना अत्यंत पुण्यदायी होता है। तुलसी की माला धारण करने से भगवान विष्णु का सामीप्य प्राप्त होता है। यह उपाय नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और मन को एकाग्र करके मानसिक शांति भी प्रदान करता है।
• औषधीय/अध्यात्मिक तथ्य: तुलसी माला का जप करने से शरीर के मुख्य ऊर्जा चक्र संतुलित होते हैं। तुलसी में मौजूद औषधीय तत्व जैसे यूजेनॉल तनाव कम करने और प्रतिरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने में सहायक होते हैं।
अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
