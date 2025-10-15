Hanuman Chalisa

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 16 अक्टूबर, 2025: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय

webdunia

पं. हेमन्त रिछारिया
, बुधवार, 15 अक्टूबर 2025 (18:05 IST)
आज आपका दिन मंगलमय हो!
 
16 October 2025 Today Shubh Muhurat : क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 16 अक्टूबर, 2025 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: Diwali lakshmi pujan 2025: दिवाली पर लक्ष्मी पूजन 2025: सही समय, सामग्री और पूजा विधि
 
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
 
पंचांग: 16 अक्टूबर, 2025, गुरुवार
आज की मुख्य जानकारी:
 
शुभ विक्रम संवत्-2082, 
 
शक संवत्-1947, 
 
ईस्वी सन्-2025
 
संवत्सर नाम-सिद्धार्थ
 
अयन-दक्षिणायण
 
मास-कार्तिक
 
पक्ष-कृष्ण
 
ऋतु-शरद
 
वार-गुरुवार
 
तिथि (सूर्योदयकालीन)-दशमी
नक्षत्र (सूर्योदयकालीन)-आश्लेषा
योग (सूर्योदयकालीन)-शुभ
करण (सूर्योदयकालीन)-विष्टि
लग्न (सूर्योदयकालीन)-कन्या
 
आज के शुभ मुहूर्त और चौघड़िया
शुभ समय- 6:00 से 7:30, 12:20 से 3:30, 5:00 से 6:30 तक
 
राहुकाल (अशुभ समय):दोप. 1:30 से 3:00 बजे तक
 
अन्य महत्वपूर्ण जानकारी
 
दिशा शूल-आग्नेय  
योगिनी वास-उत्तर
गुरू तारा-उदित
शुक्र तारा-उदित
चन्द्र स्थिति-सिंह
 
आज के व्रत, त्योहार और विशेष घटनाएं
भद्रा
यात्रा शकुन-बेसन से बनी मिठाई खाकर यात्रा पर निकलें।
 
आज के विशेष उपाय:
 
आज का मंत्र-ॐ ग्रां ग्रीं ग्रौं स: गुरूवै नम:।
आज का उपाय-किसी विप्र को केसर भेंट करें।
वनस्पति तंत्र उपाय-पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाएं।
 
(निवेदन: उपरोक्त विवरण पंचांग पर आधारित है। विभिन्न पंचांगों में slight changes संभव हैं।)
 
-ज्योतिर्विद् पं. हेमन्त रिछारिया
प्रारब्ध ज्योतिष परामर्श केन्द्र
सम्पर्क: [email protected]
 
