dipawali

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Diwali Vastu Tips: वास्तु शास्त्र के अनुसार दिवाली पर कौन सी चीजें घर से निकालें तुरंत?, जानें 6 टिप्स

Advertiesment
हमें फॉलो करें Diwali Vastu Tips

WD Feature Desk

, बुधवार, 15 अक्टूबर 2025 (09:40 IST)
Vastu Shastra: दिवाली सिर्फ रोशनी का त्योहार नहीं, बल्कि घर में सुख-समृद्धि और स्थायी तरक्की का महापर्व है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, इस दौरान किए गए छोटे-छोटे उपाय आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार, दिवाली से पहले घर की साफ-सफाई के दौरान कुछ चीज़ों को तुरंत बाहर निकाल देना चाहिए। घर की सही दिशा में सफाई, साज-सज्जा और पूजा-पाठ करके आप माँ लक्ष्मी और कुबेर जी का स्थायी आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं।ALSO READ: Diwali 2025: हर साल दिवाली पर क्यों खरीदते हैं लक्ष्मी-गणेश की नई मूर्ति, जानिए परंपरा का महत्व

जानिए वे खास वास्तु टिप्स जो इस दिवाली आपके घर में धन का प्रवाह बढ़ाएंगे और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेंगे।
 
दिवाली वास्तु टिप्स: 
1. टूटा-फूटा और बेकार सामान (Clutter and Broken Items)
* टूटे बर्तन/कांच के सामान: टूटे हुए बर्तन, क्रैक या चिपके हुए गिलास, या कोई भी टूटा हुआ कांच का सामान तुरंत बाहर निकाल दें। ये दरिद्रता और दुर्भाग्य का संकेत माने जाते हैं।
 
* खंडित मूर्तियां और टूटे देवी-देवता के चित्र: यदि पूजा घर में कोई मूर्ति खंडित (टूटी हुई) है, तो उसे तुरंत हटा दें। खंडित मूर्तियों की पूजा नहीं की जाती। इन्हें पवित्र नदी में विसर्जित कर दें या किसी पवित्र स्थान पर रख दें।
 
* टूटा फर्नीचर: टूटा हुआ पलंग, कुर्सी, या दीमक लगा फर्नीचर घर में नकारात्मक ऊर्जा और दुर्भाग्य लाता है। यदि मरम्मत संभव न हो तो इसे तुरंत हटा दें।
 
* खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान: लंबे समय से खराब पड़े या जंग लगे हुए उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक्स, जंग लगे ताले या औजार घर में न रखें। ये सभी चीजें ऊर्जा के प्रवाह को अवरुद्ध करती हैं।
 
2. बंद या खराब घड़ियां (Non-functional Clocks)
* घर में बंद पड़ी घड़ी को अशुभ माना जाता है। घड़ी समय और प्रगति का प्रतीक है। बंद घड़ी आपकी तरक्की को रोकती है और दुर्भाग्य को बढ़ाती है। या तो इसे तुरंत ठीक कराएं या घर से बाहर निकाल दें।
 
3. टूटे या पुराने जूते-चप्पल (Torn or Old Footwear)
* फटे हुए, बहुत पुराने, या बेकार पड़े जूते-चप्पल घर में रखना अशुभ होता है। वास्तु के अनुसार, ये घर में नकारात्मकता और दुर्भाग्य लाते हैं और माँ लक्ष्मी को अप्रसन्न करते हैं।ALSO READ: Diwali 2025: धनतेरस की रात क्यों जलाए जाते हैं 13 दीपक? जानें यमराज से लेकर लक्ष्मी के लिए, कहां रखें कौन सा दीया
 
4. सूखे और मुरझाए पौधे (Dead or Dry Plants)
* घर के अंदर रखे सूखे या मुरझाए हुए पौधे, या सूखे हुए फूल तुरंत हटा दें। ये ठहराव और नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होते हैं। घर में हमेशा हरे-भरे पौधे ही होने चाहिए।
 
5. पुराना कबाड़ और रद्दी (Old Junk and Papers)
* रद्दी कागज, पुराने अखबार और अनावश्यक फाइलें: बिना उपयोग के कागजात का ढेर मानसिक और वित्तीय अस्थिरता का कारण बनता है। इन्हें दिवाली से पहले रीसायकल कर दें।
 
* पुराने कपड़े: ऐसे कपड़े जो लंबे समय से उपयोग में नहीं हैं, उन्हें दान कर दें या हटा दें। अलमारियों में अनावश्यक सामान जमा न होने दें।
 
6. अशुभ या हिंसक तस्वीरें (Negative or Violent Pictures)
* घर में युद्ध, उदासी, गरीबी, संघर्ष या हिंसक पशुओं को दर्शाने वाली तस्वीरें या पेंटिंग नहीं होनी चाहिए। ये नकारात्मकता लाती हैं। इनकी जगह सकारात्मक, प्रकृति से जुड़े या प्रेरणादायक चित्र लगाएं।
 
इन चीजों को हटाने से घर की ऊर्जा शुद्ध होती है और माँ लक्ष्मी के आगमन के लिए एक स्वच्छ, सकारात्मक और खुला मार्ग तैयार होता है।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Diwali 2025: दिवाली में दीये जलाने से पहले उनके नीचे रखें ये 3 चीजें, घर में आकर्षित होगी सुख-समृद्धि

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Rama Ekadashi 2025: रमा एकादशी व्रत कब है? जानें शुभ मुहूर्त, पारण का समय, महत्व और पूजा विधि

सम्बंधित जानकारी

होम
दीपावली
Shorts
फोटो
Reels