Diwali vastu tips: दिवाली पर अपनाएं ये 11 वास्तु टिप्स, घर में आएगी सुख-शांति और समृद्धि

दिवाली केवल रोशनी और मिठाइयों का पर्व नहीं है, बल्कि यह धन, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करने का विशेष अवसर भी है। इस शुभ पर्व पर वास्तु शास्त्र के कुछ सरल और प्रभावशाली उपाय अपनाकर आप अपने घर में लक्ष्मी जी की कृपा और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं।

दिवाली सिर्फ दिखावे या सजावट का पर्व नहीं है, बल्कि यह भीतर और बाहर दोनों को शुद्ध करने का समय है। जब आप इन वास्तु टिप्स को अपनाते हैं, तो ना केवल आपके घर में लक्ष्मी जी का वास होता है, बल्कि आपके जीवन में भी सकारात्मक ऊर्जा, शांति और समृद्धि आती है।

यहां दिए जा रहे हैं 11 सबसे असरदार दिवाली वास्तु टिप्स, जिन्हें अपनाकर आप अपने घर और जीवन में सुख-शांति और समृद्धि ला सकते हैं।

मुख्य दरवाज़ा लक्ष्मी जी के प्रवेश का मार्ग होता है। दरवाज़े की अच्छी तरह सफाई करें, रंगोली बनाएं और द्वार पर तोरण (बंदनवार) लगाएं। स्वास्तिक और “शुभ लाभ” का चिन्ह ज़रूर बनाएं।

तुलसी का पौधा घर में सकारात्मक ऊर्जा लाता है। दिवाली पर इसे साफ़ करके दीपक जलाएं और तुलसी पूजा करें। उत्तर-पूर्व दिशा इसके लिए सर्वोत्तम है।

वास्तु के अनुसार टूटी हुई चीजें नकारात्मक ऊर्जा का केंद्र होती हैं। दिवाली की सफाई में ऐसे सभी टूटे बर्तन, घड़ी, आईना या इलेक्ट्रॉनिक सामान हटा दें।

दीपक को दक्षिण-पूर्व दिशा (अग्नि कोण) में जलाना शुभ माना जाता है। साथ ही मुख्य द्वार पर दोनों ओर दीपक रखें, यह लक्ष्मी जी के स्वागत का प्रतीक है।

झाड़ू को हमेशा छिपाकर दक्षिण-पश्चिम दिशा में रखें। झाड़ू को पैर न लगाएं और उसे खड़ा न रखें। दिवाली से पहले पुरानी झाड़ू बदलना भी शुभ माना जाता है।

धन रखने की तिजोरी या अलमारी को हमेशा दक्षिण दिशा में रखें और उसका मुंह उत्तर दिशा की ओर खुलना चाहिए। इससे धन का आगमन होता है।

घर को ताजे फूलों की माला या सजावट से सजाएं। इससे वातावरण सुगंधित और शुभ बनता है। विशेष रूप से गेंदे और कमल के फूल का प्रयोग शुभ माना गया है।

