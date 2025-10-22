Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 23 अक्टूबर, 2025: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय

Advertiesment
हमें फॉलो करें Today Shubh Muhurat 23 October 2025
webdunia

पं. हेमन्त रिछारिया
, बुधवार, 22 अक्टूबर 2025 (18:03 IST)
आज आपका दिन मंगलमय हो!
 
23 October 2025 Today Shubh Muhurat : क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 23 अक्टूबर, 2025 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: Bhai dooj ki kahani: भाई दूज यम द्वितीया की कथा कहानी हिंदी में
 
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
 
पंचांग: 23 अक्टूबर, 2025, गुरुवार
आज की मुख्य जानकारी:
 
शुभ विक्रम संवत्-2082, 
 
शक संवत्-1947, 
 
ईस्वी सन्-2025
 
संवत्सर नाम-सिद्धार्थ
 
अयन-दक्षिणायण
 
मास-कार्तिक
 
पक्ष-शुक्ल
 
ऋतु-हेमन्त
 
वार-गुरुवार
 
तिथि (सूर्योदयकालीन)-द्वितीया
नक्षत्र (सूर्योदयकालीन)-विशाखा
योग (सूर्योदयकालीन)-आनन्द
करण (सूर्योदयकालीन)-बालव
लग्न (सूर्योदयकालीन)-तुला
 
आज के शुभ मुहूर्त और चौघड़िया
 
शुभ समय- 6:00 से 7:30, 12:20 से 3:30, 5:00 से 6:30 तक
राहुकाल (अशुभ समय):दोप. 1:30 से 3:00 बजे तक
 
अन्य महत्वपूर्ण जानकारी
 
दिशा शूल-आग्नेय  
योगिनी वास-उत्तर
गुरु तारा-उदित
शुक्र तारा-उदित
चन्द्र स्थिति-वृश्चिक
 
आज के व्रत, त्योहार और विशेष घटनाएं
 
सर्वार्थसिद्धि योग/भाईदूज/यम द्वितीया/हेमन्त ऋतु प्रारम्भ/चन्द्रदर्शन
यात्रा शकुन-बेसन से बनी मिठाई खाकर यात्रा पर निकलें।
 
आज के विशेष उपाय:
 
आज का मंत्र-ॐ ग्रां ग्रीं ग्रौं स: गुरुवै नम:।
आज का उपाय-बहन के घर भोजन करें।
वनस्पति तंत्र उपाय-पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाएं।
 
(निवेदन: उपरोक्त विवरण पंचांग पर आधारित है। विभिन्न पंचांगों में slight changes संभव हैं।)
 
-ज्योतिर्विद् पं. हेमन्त रिछारिया
प्रारब्ध ज्योतिष परामर्श केन्द्र
सम्पर्क: [email protected]
 
ALSO READ: Chhath puja 2025 date: वर्ष 2025 में कब है छठ पूजा, जानिए संपूर्ण दिनों की जानकारी

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

सनावदिया गांव में आज मनेगा बहाई धर्म के युगल अवतार बाब और बहाउल्लाह का जन्मोत्सव

सम्बंधित जानकारी

होम
दीपावली
Shorts
फोटो
Reels