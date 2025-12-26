Biodata Maker

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 27 दिसंबर, 2025: शनिवार का पंचांग और शुभ समय

हमें फॉलो करें 27 दिसंबर 2025
webdunia

पं. हेमन्त रिछारिया
, शुक्रवार, 26 दिसंबर 2025 (18:05 IST)
आज आपका दिन मंगलमय हो!
 
27 December 2025 Today Shubh Muhurat : क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 27 दिसंबर, 2025 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: Weekly Horoscope 2025: साप्ताहिक राशिफल: 22 से 28 दिसंबर, साल का अंतिम चरण और क्रिसमस की खुशियां!
 
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
 
पंचांग: 27 दिसंबर, 2025, शनिवार 
आज की मुख्य जानकारी:
 
शुभ विक्रम संवत्-2082,

शक संवत्-1947,

ईस्वी सन्-2025
 
संवत्सर नाम-सिद्धार्थ
 
अयन-दक्षिणायण
 
मास-पौष  
 
पक्ष-शुक्ल
 
ऋतु-शिशिर
 
वार-शनिवार
 
तिथि (सूर्योदयकालीन)-सप्तमी
नक्षत्र (सूर्योदयकालीन)-पूर्वाभाद्रपद
योग (सूर्योदयकालीन)-व्यतिपात
करण (सूर्योदयकालीन)-वणिज
लग्न (सूर्योदयकालीन)-धनु
 
आज के शुभ मुहूर्त और चौघड़िया
 
शुभ समय- 7:30 से 10:45, 12:20 से 2:00
राहुकाल (अशुभ समय):प्रात: 10:30 से 12:00 बजे तक
 
अन्य महत्वपूर्ण जानकारी
 
दिशा शूल-वायव्य 
योगिनी वास-वायव्य
गुरु तारा-उदित
शुक्र तारा-अस्त
 
चन्द्र स्थिति-मीन
 
आज के व्रत, त्योहार और विशेष घटनाएं-
मूल प्रारंभ/भद्रा/रवियोग
यात्रा शकुन-शर्करा मिश्रित दही खाकर घर से निकलें।
 
आज के विशेष उपाय:
 
आज का मंत्र-ॐ प्रां प्रीं प्रौं स: शनयै नम:।
आज का उपाय-शनि मन्दिर में सवाकिलो इमरती चढ़ाएं। 
वनस्पति तंत्र उपाय-शमी के वृक्ष में जल चढ़ाएं।
 
(निवेदन: उपरोक्त विवरण पंचांग पर आधारित है। विभिन्न पंचांगों में slight changes संभव हैं।)
 
-ज्योतिर्विद् पं. हेमन्त रिछारिया
प्रारब्ध ज्योतिष परामर्श केन्द्र
सम्पर्क: [email protected]
 
ALSO READ: न्यू ईयर राशिफल 2026: किस राशि के लिए शुभ और किसके लिए है अशुभ?

