Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 29 दिसंबर, 2025: सोमवार का पंचांग और शुभ समय

, रविवार, 28 दिसंबर 2025 (18:11 IST)

आज आपका दिन मंगलमय हो! Today Shubh Muhurat 29 December 2025: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 29 दिसंबर, 2025 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: जनवरी माह 2026 में कैसा रहेगा 12 राशियों का राशिफल क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 29 दिसंबर, 2025 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है। पंचांग: 29 दिसंबर, 2025, सोमवार

आज की मुख्य जानकारी: शुभ विक्रम संवत्-2082, शक संवत्-1947,

ईस्वी सन्-2025 संवत्सर नाम-सिद्धार्थ अयन-दक्षिणायण मास-पौष

पक्ष-शुक्ल ऋतु-शिशिर वार-सोमवार तिथि (सूर्योदयकालीन)-नवमी

नक्षत्र (सूर्योदयकालीन)-रेवती योग (सूर्योदयकालीन)-परिघ करण (सूर्योदयकालीन)-कौलव लग्न (सूर्योदयकालीन)-धनु

आज के शुभ मुहूर्त और चौघड़िया शुभ समय- 6:00 से 7:30 तक, 9:00 से 10:30 तक, 3:31 से 6:41 तक

राहुकाल (अशुभ समय):प्रात: 7:30 से 9:00 बजे तक अन्य महत्वपूर्ण जानकारी

दिशा शूल-आग्नेय योगिनी वास-पूर्व गुरु तारा-उदित शुक्र तारा-अस्त चन्द्र स्थिति-मेष

आज के व्रत, त्योहार और विशेष घटनाएं- रवियोग/बुधास्त पूर्व/पंचक समाप्त-(पंचांग भेद)

यात्रा शकुन-मीठा दूध पीकर यात्रा करें। आज के विशेष उपाय:

आज का मंत्र-ॐ सौं सौमाय नम:। आज का उपाय-श्वेतार्क मदार (सफेद अकाव) में दूध चढ़ाएं। वनस्पति तंत्र उपाय-पलाश के वृक्ष में जल चढ़ाएं।

(निवेदन: उपरोक्त विवरण पंचांग पर आधारित है। विभिन्न पंचांगों में slight changes संभव हैं।)

-ज्योतिर्विद् पं. हेमन्त रिछारिया प्रारब्ध ज्योतिष परामर्श केन्द्र