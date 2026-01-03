Festival Posters

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 04 जनवरी 2026: रविवार का पंचांग और शुभ समय

Advertiesment
हमें फॉलो करें 04 January 2026 ke Muhurat
webdunia

पं. हेमन्त रिछारिया
, शनिवार, 3 जनवरी 2026 (18:05 IST)
आज आपका दिन मंगलमय हो!
 
Today Shubh Muhurat 04 January 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 04 जनवरी, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी 2026, सात महीने का भीषण युद्ध सहित 6 बड़ी भविष्यवाणियां
 
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
 
पंचांग: 04 जनवरी 2026, रविवार 
आज की मुख्य जानकारी:
 
शुभ विक्रम संवत्-2082, 
 
शक संवत्-1947, ईस्वी सन्-2026
 
संवत्सर नाम-सिद्धार्थ
 
अयन-दक्षिणायण
 
मास-माघ
 
पक्ष-कृष्ण
 
ऋतु-शिशिर
 
वार-रविवार
 
तिथि (सूर्योदयकालीन)-प्रतिपदा
नक्षत्र (सूर्योदयकालीन)-पुनर्वसु
योग (सूर्योदयकालीन)-वैधृति
करण (सूर्योदयकालीन)-कौलव
लग्न (सूर्योदयकालीन)-धनु
 
आज के शुभ मुहूर्त और चौघड़िया
 
शुभ समय-9:11 से 12:21, 1:56 से 3:32 
राहुकाल (अशुभ समय): सायं 4:30 से 6:00 बजे तक
 
अन्य महत्वपूर्ण जानकारी
 
दिशा शूल-पश्चिम 
योगिनी वास-पूर्व
गुरु तारा-उदित
शुक्र तारा-अस्त
 
चन्द्र स्थिति-कर्क
 
आज के व्रत, त्योहार और विशेष घटनाएं-
सर्वार्थसिद्धि योग/त्रिपुष्कर योग/रविपुष्य योग
यात्रा शकुन-इलायची खाकर यात्रा प्रारम्भ करें।
 
आज के विशेष उपाय:
 
आज का मंत्र-ॐ घृणि: सूर्याय नम:।
आज का उपाय-विष्णु मन्दिर में स्वर्ण चढ़ाएं।
वनस्पति तंत्र उपाय-बेल के वृक्ष में जल चढ़ाएं।
 
(निवेदन: उपरोक्त विवरण पंचांग पर आधारित है। विभिन्न पंचांगों में slight changes संभव हैं।)
 
-ज्योतिर्विद् पं. हेमन्त रिछारिया
प्रारब्ध ज्योतिष परामर्श केन्द्र
सम्पर्क: [email protected]
 
ALSO READ: Magh Maas: माघ माह का महत्व और पौराणिक कथा

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Magh Maas: माघ माह का महत्व और पौराणिक कथा

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels