Dharma Sangrah

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 07 जनवरी 2026: बुधवार का पंचांग और शुभ समय

Advertiesment
हमें फॉलो करें Today Shubh Muhurat
webdunia

पं. हेमन्त रिछारिया
, मंगलवार, 6 जनवरी 2026 (18:01 IST)
आज आपका दिन मंगलमय हो!
 
Today Shubh Muhurat 07 January 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 07 जनवरी, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: Magh 2026: माघ माह 2026 में क्‍या उपाय करें
 
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
 
पंचांग: 07 जनवरी 2026, बुधवार 
आज की मुख्य जानकारी:
 
शुभ विक्रम संवत्-2082, 
 
शक संवत्-1947, 
 
ईस्वी सन्-2026
 
संवत्सर नाम-सिद्धार्थ
 
अयन-दक्षिणायण
 
मास-माघ
 
पक्ष-कृष्ण
 
ऋतु-शिशिर
 
वार-बुधवार
 
तिथि (सूर्योदयकालीन)-पंचमी
नक्षत्र (सूर्योदयकालीन)-मघा
योग (सूर्योदयकालीन)-आनन्द
करण (सूर्योदयकालीन)-कौलव
लग्न (सूर्योदयकालीन)-धनु
 
आज के शुभ मुहूर्त और चौघड़िया
 
शुभ समय- 6:00 से 9:11, 5:00 से 6:30 तक
राहुकाल (अशुभ समय): दोप. 12:00 से 1:30 बजे तक
 
अन्य महत्वपूर्ण जानकारी
 
दिशा शूल-ईशान
योगिनी वास-दक्षिण
गुरु तारा-उदित
शुक्र तारा-अस्त
 
चन्द्र स्थित-सिंह
 
आज के व्रत, त्योहार और विशेष घटनाएं-
मूल समाप्त
यात्रा शकुन-हरे फ़ल खाकर अथवा दूध पीकर यात्रा पर निकलें।
 
आज के विशेष उपाय:
 
आज का मंत्र-ॐ ब्रां ब्रीं ब्रौं स: बुधाय नम:।
आज का उपाय-गणेश मन्दिर में दूर्वा की माला और मूंग के लड्डू चढ़ाएं।
वनस्पति तंत्र उपाय-अपामार्ग के वृक्ष में जल चढ़ाएं।
 
(निवेदन: उपरोक्त विवरण पंचांग पर आधारित है। विभिन्न पंचांगों में slight changes संभव हैं।)
 
-ज्योतिर्विद् पं. हेमन्त रिछारिया
प्रारब्ध ज्योतिष परामर्श केन्द्र
सम्पर्क: [email protected]
 
ALSO READ: 6 जनवरी को एपिफेनी और 7 जनवरी को क्रिसमस का त्योहार

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

स्वामी विवेकानंद की जयंती पर इस बार बंगाल में क्या खास है?

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels