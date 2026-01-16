Biodata Maker

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 17 जनवरी 2026: शनिवार का पंचांग और शुभ समय

WD Feature Desk

, शुक्रवार, 16 जनवरी 2026 (18:04 IST)
आज आपका दिन मंगलमय हो!
 
Today Shubh Muhurat 17 January 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 17 जनवरी, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।
 
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
 
17 जनवरी 2026, शनिवार का विस्तृत पंचांग और शुभ मुहूर्त नीचे दिया गया है। 
 
आज मासिक शिवरात्रि का विशेष पर्व है और पितृ कार्यों के लिए भी महत्वपूर्ण दिन है।
 
आज का पंचांग (17 जनवरी 2026)
तिथि: चतुर्दशी (रात्रि 11:36 तक), उसके बाद अमावस्या प्रारंभ।
 
पक्ष: कृष्ण पक्ष
 
मास: माघ
 
वार: शनिवार
 
नक्षत्र: पूर्वाषाढ़ा (अगले दिन सुबह 10:02 तक), उसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र।
 
योग: व्याघात (रात्रि 08:58 तक), उसके बाद हर्षण योग।
 
करण: शकुनि (सुबह 10:59 तक), फिर चतुष्पाद।
 
चंद्र राशि: धनु 
 
शुभ और अशुभ मुहूर्त
शुभ समय (Auspicious Timings)
अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:10 से 12:53 तक
 
मासिक शिवरात्रि पूजा मुहूर्त: रात्रि 12:04 से 12:58 तक (18 जनवरी की मध्यरात्रि)
 
ब्रह्म मुहूर्त: प्रातः 05:27 से 06:21 तक
 
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:17 से 02:59 तक
 
अमृत काल: रात्रि 03:00 से 04:45 तक (18 जनवरी तड़के)
 
अशुभ समय (Avoid for New Tasks)
राहुकाल: सुबह 09:53 से 11:12 तक
 
यमगण्ड: दोपहर 01:51 से 03:10 तक
 
गुलिक काल: प्रातः 07:14 से 08:34 तक
 
दिशा शूल: पूर्व दिशा (आज पूर्व दिशा में यात्रा करने से बचना चाहिए)

