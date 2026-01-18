Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 19 जनवरी 2026: सोमवार का पंचांग और शुभ समय

, रविवार, 18 जनवरी 2026 (18:06 IST)

क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 19 जनवरी, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है। 19 जनवरी 2026, सोमवार का विस्तृत पंचांग और शुभ मुहूर्त नीचे दिया गया है।

आज से माघ गुप्त नवरात्रि का शुभारंभ हो रहा है, जो शक्ति उपासना के लिए विशेष मानी जाती है।

आज का पंचांग (19 जनवरी 2026) तिथि: प्रतिपदा (रात्रि 12:31 तक), उसके बाद द्वितीया प्रारंभ।

पक्ष: शुक्ल पक्ष (माघ मास का प्रारंभ) मास: माघ वार: सोमवार

नक्षत्र: श्रवण (दोपहर 11:41 तक), उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र। योग: वज्र (रात्रि 07:44 तक), उसके बाद सिद्धि योग।

करण: बव (दोपहर 12:30 तक), फिर बालव। चंद्र राशि: मकर (रात्रि 12:28 तक), उसके बाद कुंभ राशि।

गुप्त नवरात्रि घटस्थापना मुहूर्त आज माघ गुप्त नवरात्रि की शुरुआत है। कलश स्थापना के लिए शुभ समय निम्नलिखित है:

कलश स्थापना शुभ मुहूर्त: प्रातः 07:14 से 08:45 तक (अति उत्तम) अभिजीत मुहूर्त में स्थापना: दोपहर 12:11 से 12:54 तक

शुभ और अशुभ मुहूर्त शुभ समय (Auspicious Timings) अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:11 से 12:54 तक

अमृत काल: सुबह 06:55 से 08:35 तक (20 जनवरी तड़के) ब्रह्म मुहूर्त: प्रातः 05:27 से 06:21 तक

विजय मुहूर्त: दोपहर 02:18 से 03:00 तक सर्वार्थ सिद्धि योग: दोपहर 11:41 से अगले दिन सुबह 07:14 तक

अशुभ समय (Avoid for New Tasks) राहुकाल: प्रातः 08:33 से 09:53 तक यमगण्ड: सुबह 11:12 से दोपहर 12:32 तक