Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 17 फरवरी 2026: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय

, सोमवार, 16 फ़रवरी 2026 (18:05 IST)

आज आपका दिन मंगलमय हो! 17 February 2026 Today Shubh Muhurat : क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 17 फरवरी, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है। आज फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है। आज भौमवती अमावस्या तथा स्ना.दा. श्रा. अमावस्या मनाई जा रही है। आज से दिन 09.11 से पंचक प्रारंभ होगा।

आज का पंचांग (17 फरवरी 2026) तिथि- अमावस्या वार: मंगलवार विक्रम संवत: 2082 (नल)

शक संवत: 1947 माह: फाल्गुन (कृष्ण पक्ष) विशेष: आज फाल्गुनी अमावस्या है।

नक्षत्र और योग (Nakshatra & Yoga) नक्षत्र: धनिष्ठा (सुबह 09:25 तक, उसके बाद शतभिषा) योग: परिघ (रात 09:15 तक, उसके बाद शिव योग)

करण: चतुष्पाद (सुबह 05:40 तक), फिर नाग (शाम 04:05 तक) आज का शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings) अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:12 से 12:57 तक (किसी भी नए कार्य के लिए सबसे उत्तम)

अमृत काल: रात 01:20 से 02:55 तक (18 फरवरी) ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 05:20 से 06:10 तक विजय मुहूर्त: दोपहर 02:31 से 03:16 तक

अशुभ समय और राहुकाल (Inauspicious Timings) राहुकाल: दोपहर 03:30 से 04:55 तक (इस समय शुभ कार्य वर्जित हैं)