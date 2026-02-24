Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 25 फरवरी 2026: बुधवार का पंचांग और शुभ समय

, मंगलवार, 24 फ़रवरी 2026 (18:04 IST)

आज आपका दिन मंगलमय हो! 25 February 2026 ke Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 25 फरवरी, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है। आज फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की नवमी है। अवतार मेहेर बाबा जन्मो. पर्व।

आज का पंचांग (25 फरवरी 2026) तिथि- नवमी वार: बुधवार विक्रम संवत: 2082 (नल)

शक संवत: 1947 माह: फाल्गुन (शुक्ल पक्ष) नक्षत्र और योग (Nakshatra & Yoga) नक्षत्र: रोहिणी (सुबह 09:20 तक, उसके बाद मृगशिरा)

योग: वैधृति (सुबह 02:45 तक, उसके बाद विष्कुम्भ) करण: बालव (दोपहर 12:30 तक, उसके बाद कौलव)

आज का शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings) अभिजीत मुहूर्त: बुधवार को अभिजीत मुहूर्त मान्य नहीं होता (इसके स्थान पर अमृत काल या विजय मुहूर्त देखें)।

अमृत काल: रात 11:25 से 01:05 तक (26 फरवरी की रात) ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 05:12 से 06:02 तक

विजय मुहूर्त: दोपहर 02:34 से 03:19 तक अशुभ समय और राहुकाल (Inauspicious Timings) राहुकाल: दोपहर 12:40 से 02:05 तक (इस समय शुभ कार्य वर्जित हैं)