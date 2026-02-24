Festival Posters

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 25 फरवरी 2026: बुधवार का पंचांग और शुभ समय

Advertiesment
हमें फॉलो करें शुभ मुहूर्त और पूजन से संबंधित सुंदर सजे हुए कलश का फोटो

WD Feature Desk

, मंगलवार, 24 फ़रवरी 2026 (18:04 IST)

आज आपका दिन मंगलमय हो!

 
25 February 2026 ke Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 25 फरवरी, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: होलाष्टक के 8 दिन क्यों माने जाते हैं अशुभ? जानें 12 राशियों पर क्या पड़ेगा असर
 

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

 
आज फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की नवमी है। अवतार मेहेर बाबा जन्मो. पर्व।

 

आज का पंचांग (25 फरवरी 2026)

तिथि- नवमी
 
वार: बुधवार
 
विक्रम संवत: 2082 (नल)
 
शक संवत: 1947
 
माह: फाल्गुन (शुक्ल पक्ष)

 

नक्षत्र और योग (Nakshatra & Yoga)

नक्षत्र: रोहिणी (सुबह 09:20 तक, उसके बाद मृगशिरा)
 
योग: वैधृति (सुबह 02:45 तक, उसके बाद विष्कुम्भ)
 
करण: बालव (दोपहर 12:30 तक, उसके बाद कौलव)
 

आज का शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)

अभिजीत मुहूर्त: बुधवार को अभिजीत मुहूर्त मान्य नहीं होता (इसके स्थान पर अमृत काल या विजय मुहूर्त देखें)।
 
अमृत काल: रात 11:25 से 01:05 तक (26 फरवरी की रात)
 
ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 05:12 से 06:02 तक
 
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:34 से 03:19 तक
 

अशुभ समय और राहुकाल (Inauspicious Timings)

राहुकाल: दोपहर 12:40 से 02:05 तक (इस समय शुभ कार्य वर्जित हैं)
 
यमगण्ड: सुबह 08:20 से 09:45 तक
 
गुलिक काल: सुबह 11:10 से 12:35 तक
 
दुर्मुहूर्त: दोपहर 12:12 से 12:57 तकALSO READ: Chandra Grahan 2026: 3 मार्च को कब से कब तक रहेगा सूतक काल? जानिए सही समय और नियम

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Chandra Grahan 2026: 3 मार्च को कब से कब तक रहेगा सूतक काल? जानिए सही समय और नियम

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels