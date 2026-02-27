khatu shyam baba

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 28 फरवरी 2026: शनिवार का पंचांग और शुभ समय

शुभ मुहूर्त से संबंधित सुंदर फोटो
BY: WD Feature Desk
Publish Date: Fri, 27 Feb 2026 (18:05 IST) Updated Date: Fri, 27 Feb 2026 (13:13 IST)
आज आपका दिन मंगलमय हो!

 
Today Shubh Muhurat 28 February 2026 : क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 28 फरवरी, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: काशी में होली की अनोखी शुरुआत: मसान होली सहित जानिए 5 चौंकाने वाली परंपराएं
 

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

 
आज फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी है। आज गोविंद द्वादशी और खाटू श्याम जी मेला भी है। 
 
आज का पंचांग (28 फरवरी 2026)
तिथि- द्वादशी 
 
वार: शनिवार
 
विक्रम संवत: 2082 (नल)
 
शक संवत: 1947
 
माह: फाल्गुन (शुक्ल पक्ष)

 

नक्षत्र और योग (Nakshatra & Yoga)

नक्षत्र: पुनर्वसु (दोपहर 03:45 तक, उसके बाद पुष्य)
 
योग: आयुष्मान (रात 12:45 तक, उसके बाद सौभाग्य)
 
करण: कौलव (शाम 05:45 तक, उसके बाद तैतिल)
 

आज का शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:11 से 12:56 तक (किसी भी कार्य के लिए सबसे शुभ)
 
अमृत काल: दोपहर 01:20 से 03:00 तक
 
ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 05:09 से 05:59 तक
 
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:35 से 03:20 तक
 

अशुभ समय और राहुकाल (Inauspicious Timings)

राहुकाल: सुबह 09:40 से 11:05 तक (इस समय शुभ कार्य वर्जित हैं)
 
यमगण्ड: दोपहर 02:00 से 03:25 तक
 
गुलिक काल: सुबह 06:49 से 08:15 तक
 
दुर्मुहूर्त: सुबह 06:49 से 07:34 तकALSO READ: चंद्र ग्रहण के दिन भारत में कहां-कहां दिखेगा ग्रहण? जानिए पूरी लिस्ट

