Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 1 मार्च 2026: रविवार का पंचांग और शुभ समय

Publish Date: Sat, 28 Feb 2026 (18:06 IST)
Updated Date: Sat, 28 Feb 2026 (13:12 IST)
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
आज फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी है।
आज का पंचांग (1 मार्च 2026)
तिथि- त्रयोदशी
वार: रविवार
विक्रम संवत: 2082 (नल)
शक संवत: 1947
माह: फाल्गुन (शुक्ल पक्ष)
नक्षत्र और योग (Nakshatra & Yoga)
नक्षत्र: पुष्य (शाम 05:45 तक, उसके बाद अश्लेषा)
योग: सौभाग्य (रात 12:15 तक, उसके बाद शोभन)
करण: गर (सुबह 06:30 तक), फिर वणिज (शाम 07:10 तक)
विशेष संयोग: आज रवि पुष्य योग (शाम 05:45 तक) बन रहा है, जिसे खरीदारी और तंत्र-मंत्र साधना के लिए महामुहूर्त माना जाता है।
आज का शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)
अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:11 से 12:56 तक (सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त)
अमृत काल: सुबह 10:15 से 11:55 तक
ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 05:08 से 05:58 तक
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:35 से 03:20 तक
अशुभ समय और राहुकाल (Inauspicious Timings)
राहुकाल: शाम 04:55 से 06:32 तक (इस समय शुभ कार्य वर्जित हैं)
यमगण्ड: दोपहर 12:40 से 02:05 तक
गुलिक काल: दोपहर 03:30 से 04:55 तक