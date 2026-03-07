Dharma Sangrah

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 8 मार्च 2026: रविवार का पंचांग और शुभ समय

शुभ मुहूर्त से संबंधित सुंदर फोटो
BY: WD Feature Desk
Publish Date: Sat, 07 Mar 2026 (18:06 IST) Updated Date: Sat, 07 Mar 2026 (13:09 IST)
आज आपका दिन मंगलमय हो!

 
Today Shubh Muhurat 08 March 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 08 मार्च, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: गुरु होंगे मार्गी: 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, 13 दिसंबर तक मिलेगा बड़ा लाभ
 

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

 
 
8 मार्च 2026, रविवार के लिए आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। चैत्र मास की शुरुआत में इस पंचमी का विशेष धार्मिक महत्व है। आज रंग पंचमी का उत्सव मनाया जाएगा। आज अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस भी है।
 

आज का पंचांग: 8 मार्च 2026, रविवार का शुभ मुहूर्त, राहुकाल और विशेष योग

 
पंचांग विवरण
दिनांक: 8 मार्च 2026
 
वार: रविवार (Sunday)
 
विक्रम संवत: 2082 (नल)
 
शक संवत: 1947
 
माह: चैत्र (कृष्ण पक्ष)
 
तिथि: षष्ठी (रात 09:50 तक, उसके बाद सप्तमी)
 
विशेष: आज रविवार और स्वाति नक्षत्र का संयोग 'सिद्धि योग' का निर्माण कर रहा है।
 

नक्षत्र और योग (Nakshatra & Yoga)

नक्षत्र: स्वाति (रात 01:50 AM, 9 मार्च तक, उसके बाद विशाखा)
 
योग: वृद्धि (शाम 07:40 तक, उसके बाद ध्रुव)
 
करण: गर (सुबह 10:05 तक), फिर वणिज
 

आज का शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:09 से 12:56 तक (किसी भी नए काम के लिए सबसे शुभ समय)
 
अमृत काल: शाम 05:25 से 07:05 तक
 
ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 05:01 से 05:51 तक
 
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:35 से 03:22 तक
 

अशुभ समय और राहुकाल (Inauspicious Timings)

राहुकाल: शाम 05:00 से 06:37 तक (इस समय शुभ कार्य वर्जित हैं)
 
यमगण्ड: दोपहर 12:40 से 02:05 तक
 
गुलिक काल: दोपहर 03:30 से 05:00 तक
 
दुर्मुहूर्त: शाम 05:05 से 05:51 तक।ALSO READ: Malavya Rajyog 2026: अगले 28 दिन इन 4 राशियों पर होगी पैसों की बारिश, क्या आपकी किस्मत भी चमकने वाली है?

