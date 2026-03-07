Tips for Rang Panchami: रंगपंचमी पर इन 5 तरीकों से रखें खुद को सुरक्षित

Holi Color Safety Tips: इंदौर और मालवा अंचल सहित पूरे देश में 8 मार्च 2026 को मनाई जानेवाली रंगपंचमी का उत्साह चरम पर है। होली के पांच दिन बाद आने वाला यह त्योहार रंगों की बौछार और हुरियारेपन का प्रतीक है। लेकिन, मस्ती के बीच अपनी सेहत और सुरक्षा का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है।



1. त्वचा और बालों के लिए 'सुरक्षा कवच' 2. हर्बल और प्राकृतिक रंगों का चुनाव 3. आंखों और कानों की सुरक्षा

4. कपड़ों का सही चुनाव 5. हाइड्रेशन और खान-पान का ध्यान जरूरी सलाह यहां 5 आसान और प्रभावी तरीके दिए गए हैं जिनसे आप रंगपंचमी को सुरक्षित और यादगार बना सकते हैं:

1. त्वचा और बालों के लिए 'सुरक्षा कवच' रंगों के कारण त्वचा में जलन या एलर्जी हो सकती है। इससे बचने के लिए, अपने शरीर पर अच्छा मॉइस्चराइजर लगाएं, या फिर जड़ी-बूटियों से बने तेल का उपयोग करें। यदि आप यह नहीं करना चाहते हैं तो रंग खेलने निकलने से पहले अपनी त्वचा और बालों पर नारियल तेल, जैतून का तेल या सरसों के तेल की अच्छी मालिश करें। इससे रंग त्वचा में अच्छे से नहीं रगड़ेगा और उसे नुकसान भी कम होगा।

फायदा: तेल की परत त्वचा और रंगों के बीच एक अवरोध/रुकावट बना देती है, जिससे केमिकल वाले रंग त्वचा के अंदर नहीं जा पाते और बाद में रंग आसानी से छूट जाता है। बालों को बांधकर रखें ताकि वे रंगों के सीधे संपर्क में न आएं।

2. हर्बल और प्राकृतिक रंगों का चुनाव सभी प्रकार के रंगों में केमिकल्स होते हैं, जो त्वचा और स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। बाजार में मिलने वाले चटक और पक्के रंगों में अक्सर शीशा/ Lead, मरकरी और तांबा जैसे हानिकारक तत्व होते हैं जो स्किन एलर्जी या रैशेज पैदा कर सकते हैं। अत: कोशिश करें कि आप प्राकृतिक रंगों का ही इस्तेमाल करें, जैसे कि हल्दी, चुकंदर, मेहंदी, और फूलों से बने रंग। इससे आपकी त्वचा पर किसी भी प्रकार का रिएक्शन होने की संभावना कम होगी।

क्या करें: केवल गुलाल या फूलों से बने हर्बल रंगों का ही प्रयोग करें। यदि संभव हो तो घर पर हल्दी, चंदन या टेसू के फूलों से प्राकृतिक रंग तैयार करें।

3. आंखों और कानों की सुरक्षा ALSO READ: Rangpanchami 2026: रंगपंचमी कैसे मनाएं, जानिए 5 खास बातें आंखों में रंग लगना बहुत हानिकारक हो सकता है, क्योंकि इससे आंखों में जलन, इन्फेक्शन, या एलर्जी हो सकती है। आंखें शरीर का सबसे संवेदनशील हिस्सा हैं। इस दिन सूरज की तेज किरणों से बचने के लिए सनग्लासेस पहनें और आंखों में रंग न लगे, इसके लिए आंखों को ढककर रखें। रंगों के दौरान धूप का चश्मा/ सनग्लासेस पहनना एक स्टाइलिश और सुरक्षित विकल्प है।

सावधानी: अगर आंखों में रंग चला जाए, तो उन्हें रगड़ें नहीं, बल्कि तुरंत साफ और ठंडे पानी से धोएं। कानों के अंदर रंग न जाए, इसके लिए आप रूई/कॉटन का इस्तेमाल कर सकते हैं।

4. कपड़ों का सही चुनाव रंगपंचमी पर ऐसे कपड़े पहनें जो आपके शरीर को ज्यादा से ज्यादा ढंक सकें।

सुझाव: पूरी आस्तीन की शर्ट और फुल पैंट पहनना सबसे बेहतर है। सूती कपड़े पहनें क्योंकि वे गीले होने पर भी त्वचा को नुकसान नहीं पहुंचाते और जल्दी सूख जाते हैं।

5. हाइड्रेशन और खान-पान का ध्यान धूप और भागदौड़ के बीच शरीर में पानी की कमी हो सकती है।

नोट: बीच-बीच में पानी, नींबू पानी या ठंडाई पीते रहें। खाली पेट रंग खेलने न निकलें, थोड़ा नाश्ता जरूर करें ताकि ऊर्जा बनी रहे। साथ ही, किसी के द्वारा जबरदस्ती पिलाए गए नशीले पदार्थों या 'भांग' के अत्यधिक सेवन से बचें।

जरूरी सलाह: रंग छुड़ाने के लिए पत्थर या कठोर साबुन का इस्तेमाल न करें। बेसन, दही और नींबू के घरेलू उबटन का प्रयोग करें, इससे त्वचा की नमी बरकरार रहेगी। साथ ही रंगों को धोते समय पानी का अधिक उपयोग न करें। खासकर, यदि आप खुले स्थान पर खेल रहे हैं तो साफ पानी से रंग धोने के लिए सावधान रहें, ताकि किसी को भी ज़्यादा गीला और असुरक्षित महसूस न हो।