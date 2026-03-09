Festival Posters

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 10 मार्च 2026: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय

दैनिक शुभ मुहूर्त से संबंधित कलश का फोटो
BY: WD Feature Desk
Publish Date: Mon, 09 Mar 2026 (18:05 IST) Updated Date: Mon, 09 Mar 2026 (15:00 IST)
आज आपका दिन मंगलमय हो!

 
Today Shubh Muhurat 10 March 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 10 मार्च, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: पापमोचनी एकादशी का व्रत रखने का तरीका, महत्व और 3 फायदे
 

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

हिंदू पंचांग के अनुसार, मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित है। 10 मार्च 2026, मंगलवार के लिए आज का दिन बेहद खास है आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है। आज के दिन माता शीतला की पूजा की जाती आज का दिन बेहद विशेष है क्योंकि आज शीतला सप्तमी (बसौड़ा) का पर्व मनाया जाएगा। आज भानु सप्तमी भी मनाई जा रही है।ALSO READ: हिंदू नववर्ष 2083 के कौन है वर्ष का राजा और मंत्री, किन राशियों पर रहेगा शुभ प्रभाव
 
आज का पंचांग: 10 मार्च 2026, मंगलवार का शुभ मुहूर्त, राहुकाल और शीतला सप्तमी
 

पंचांग विवरण

दिनांक: 10 मार्च 2026
 
वार: मंगलवार
 
विक्रम संवत: 2082 (नल)
 
शक संवत: 1947
 
माह: चैत्र (कृष्ण पक्ष)
 

नक्षत्र और योग (Nakshatra & Yoga)

नक्षत्र: अनुराधा (रात 02:15 AM, 11 मार्च तक, उसके बाद ज्येष्ठा)
 
योग: व्याघात (दोपहर 05:15 तक, उसके बाद हर्षण)
 
करण: बालव (सुबह 09:05 तक), फिर कौलव
 

आज का शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:08 से 12:55 तक (किसी भी कार्य के लिए श्रेष्ठ)
 
अमृत काल: शाम 07:10 से रात 08:45 तक
 
ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 04:59 से 05:49 तक
 
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:35 से 03:22 तक
 

अशुभ समय और राहुकाल (Inauspicious Timings)

राहुकाल: दोपहर 03:30 से 04:55 तक (इस समय शुभ कार्य वर्जित हैं)
 
यमगण्ड: सुबह 09:35 से 11:05 तक
 
गुलिक काल: दोपहर 12:35 से 02:00 तक
 
दुर्मुहूर्त: सुबह 09:05 से 09:50 तक।ALSO READ: हिंदू नववर्ष 2083 के कौन है वर्ष का राजा और मंत्री, किन राशियों पर रहेगा शुभ प्रभाव

