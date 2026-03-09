Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 10 मार्च 2026: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय

हिंदू पंचांग के अनुसार, मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित है। 10 मार्च 2026, मंगलवार के लिए आज का दिन बेहद खास है आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है। आज के दिन माता शीतला की पूजा की जाती आज का दिन बेहद विशेष है क्योंकि आज शीतला सप्तमी (बसौड़ा) का पर्व मनाया जाएगा। आज भानु सप्तमी भी मनाई जा रही है।