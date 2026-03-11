Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 12 मार्च 2026: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय

आज आपका दिन मंगलमय हो! 12 March 2026 Today Shubh Muhurat : क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 12 मार्च, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है। 12 मार्च 2026, गुरुवार के लिए के अनुकूल विस्तृत पंचांग और शुभ मुहूर्त यहाँ दिया गया है। आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है।

आज का पंचांग: 12 मार्च 2026, गुरुवार का शुभ मुहूर्त, राहुकाल और विशेष योग पंचांग विवरण (Panchang Details)

दिनांक: 12 मार्च 2026 वार: गुरुवार विक्रम संवत: 2082 (नल) शक संवत: 1947

माह: चैत्र (कृष्ण पक्ष) तिथि: नवमी नक्षत्र और योग (Nakshatra & Yoga)

नक्षत्र: मूल (रात 01:30 AM, 13 मार्च तक, उसके बाद पूर्वाषाढ़ा) योग: वज्र (दोपहर 02:00 तक, उसके बाद सिद्धि)

करण: वणिज (सुबह 07:05 तक), फिर विष्टि/भद्रा (शाम 06:15 तक) विशेष नोट: आज भी गंडमूल नक्षत्र (मूल) का प्रभाव रहेगा, इसलिए इस नक्षत्र में जन्मे जातकों को शांति पूजा करानी चाहिए।

आज का शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings) अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:07 से 12:54 तक (सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त)

अमृत काल: रात 08:15 से 09:45 तक ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 04:57 से 05:47 तक विजय मुहूर्त: दोपहर 02:34 से 03:21 तक

अशुभ समय और राहुकाल (Inauspicious Timings) राहुकाल: दोपहर 01:55 से 03:20 तक (इस समय कोई भी शुभ कार्य न करें)