Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 12 मार्च 2026: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय

दैनिक शुभ मुहूर्त से संबंधित कलश और फूलों का चित्र
BY: WD Feature Desk
Publish Date: Wed, 11 Mar 2026 (18:03 IST) Updated Date: Wed, 11 Mar 2026 (13:58 IST)
आज आपका दिन मंगलमय हो!

 
12 March 2026 Today Shubh Muhurat : क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 12 मार्च, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: तमिल त्योहार कारादाइयन नौम्बू क्यों मनाया जाता है?
 

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

 
12 मार्च 2026, गुरुवार के लिए के अनुकूल विस्तृत पंचांग और शुभ मुहूर्त यहाँ दिया गया है। आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है। 
 
आज का पंचांग: 12 मार्च 2026, गुरुवार का शुभ मुहूर्त, राहुकाल और विशेष योग
 
पंचांग विवरण (Panchang Details)
दिनांक: 12 मार्च 2026
 
वार: गुरुवार
 
विक्रम संवत: 2082 (नल)
 
शक संवत: 1947
 
माह: चैत्र (कृष्ण पक्ष)
 
तिथि: नवमी
 
नक्षत्र और योग (Nakshatra & Yoga)
नक्षत्र: मूल (रात 01:30 AM, 13 मार्च तक, उसके बाद पूर्वाषाढ़ा)
 
योग: वज्र (दोपहर 02:00 तक, उसके बाद सिद्धि)
 
करण: वणिज (सुबह 07:05 तक), फिर विष्टि/भद्रा (शाम 06:15 तक)
 
विशेष नोट: आज भी गंडमूल नक्षत्र (मूल) का प्रभाव रहेगा, इसलिए इस नक्षत्र में जन्मे जातकों को शांति पूजा करानी चाहिए।
 
आज का शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)
अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:07 से 12:54 तक (सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त)
 
अमृत काल: रात 08:15 से 09:45 तक
 
ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 04:57 से 05:47 तक
 
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:34 से 03:21 तक
 
अशुभ समय और राहुकाल (Inauspicious Timings)
राहुकाल: दोपहर 01:55 से 03:20 तक (इस समय कोई भी शुभ कार्य न करें)
 
यमगण्ड: सुबह 06:37 से 08:05 तक
 
गुलिक काल: सुबह 09:35 से 11:05 तक
 
भद्रा: सुबह 07:05 से शाम 06:15 तक (भद्रा में मांगलिक कार्य वर्जित हैं)ALSO READ: Feng Shui Wind Chimes: घर की सुख-शांति के लिए कितनी रॉड वाली विंड चाइम है बेस्ट? जान लीजिए सही नियम
 

