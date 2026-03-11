suvichar

Feng Shui Wind Chimes: घर की सुख-शांति के लिए कितनी रॉड वाली विंड चाइम है बेस्ट? जान लीजिए सही नियम

घर में विंड चाइम लगाने संबंधी जानकारी देता फोटो
BY: WD Feature Desk
Publish Date: Wed, 11 Mar 2026 (13:11 IST) Updated Date: Wed, 11 Mar 2026 (13:12 IST)
where to hang wind chimes: आजकल घरों में सजावट के साथ-साथ सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने के लिए विंड चाइम (Wind Chime) का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। वास्तु शास्त्र और फेंगशुई के अनुसार विंड चाइम सिर्फ सजावट की वस्तु नहीं है, बल्कि यह घर में सुख-शांति, सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि लाने का एक प्रभावी उपाय माना जाता है।ALSO READ: Vastu Remedies: वास्तु दोष निवारण के सबसे असरदार 5 उपाय
 
विंड चाइम में लगी रॉड्स (धातु या बांस की नलियां) जब हवा के संपर्क में आती हैं, तो उनसे मधुर ध्वनि निकलती है। यह ध्वनि वातावरण में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा को कम करने और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने में मदद करती है। इसलिए कई लोग अपने घर, ऑफिस या दुकान के प्रवेश द्वार, बालकनी या खिड़की के पास विंड चाइम लगाते हैं।
 
अगर आप अपने घर में शांति, खुशहाली और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखना चाहते हैं, तो विंड चाइम का सही तरीके से उपयोग करना बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं विंड चाइम रॉड क्या होती है और इसे लगाने के वास्तु नियम क्या हैं...
 
  • रॉड की संख्या का महत्व
  • 5 रॉड वाली विंड चाइम
  • 6 रॉड वाली विंड चाइम
  • 7 रॉड वाली विंड चाइम
  • 8 रॉड वाली विंड चाइम
  • धातु और दिशा का सही तालमेल
  • विंड चाइम लगाने के 3 जरूरी नियम
  • प्रो टिप

आइए जानते हैं आपकी जरूरत के हिसाब से बेस्ट विंड चाइम का चुनाव:

 

* रॉड की संख्या का महत्व (Number of Rods)

विंड चाइम चुनते समय रॉड्स की संख्या सबसे महत्वपूर्ण होती है:
 
5 रॉड वाली विंड चाइम (सर्वश्रेष्ठ): यह नकारात्मक ऊर्जा (Negative Energy) और वास्तु दोषों को दूर करने के लिए सबसे शक्तिशाली मानी जाती है। यह घर के पांच तत्वों यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का प्रतिनिधित्व करती है।
 
6 रॉड वाली विंड चाइम: अगर आप घर में सौभाग्य, तरक्की और धन लाना चाहते हैं, तो 6 रॉड वाली विंड चाइम लगाएं। यह करियर में सफलता के द्वार खोलती है।
 
7 रॉड वाली विंड चाइम: इसे आमतौर पर ज्ञान और बच्चों की उन्नति के लिए लगाया जाता है।
 
8 रॉड वाली विंड चाइम: यह समृद्धि और धन की प्रचुरता (Abundance) के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है।
 

* धातु और दिशा का सही तालमेल

सिर्फ रॉड गिनना काफी नहीं है, धातु का दिशा के साथ सही मेल होना भी जरूरी है। यहां जानें धातु/मटेरियल, सही दिशा और मुख्य लाभ के बारे में खास जानकारी...
 
1. यदि आप मेटल धातु की विंड चाइम लगा रहे हैं तो इसके लिए पश्चिम, उत्तर या उत्तर-पश्चिम दिशा का चयन करें। यह करियर में वृद्धि और नए अवसर मिलने में सहायक सिद्ध होगी।
 
2. लकड़ी/ बांस की रॉड को पूर्व, दक्षिण या दक्षिण-पूर्व में लगाएं, इससे सुख-शांति और स्वास्थ्य प्राप्त होगा।
 
3. सिरेमिक यानी मिट्टी/कांच की विंड चाइम हो तो उसके लिए आप दक्षिण-पश्चिम या उत्तर-पूर्व दिशा चुनें तो रिश्तों में मजबूती आएगी और ज्ञान बढ़ेगा।ALSO READ: Vastu Tips: क्या आपके पर्स में भी रहती है पैसों की किल्लत? आज ही रख लें ये एक छोटी सी चीज
 

* विंड चाइम लगाने के 3 जरूरी नियम

 
ऊंचाई का ध्यान: विंड चाइम को कभी भी ऐसी जगह न लटकाएं जहां से कोई उसके नीचे बैठता हो या सोता हो। इससे सिरदर्द और मानसिक तनाव हो सकता है।
 
दरवाजे और खिड़कियां: इसे ऐसी जगह लगाएं जहां प्राकृतिक हवा आती हो। अगर हवा नहीं चलेगी और विंड चाइम नहीं बजेगी, तो ऊर्जा सक्रिय नहीं होगी।
 
शौचालय के पास न लगाएं: कभी भी बाथरूम या स्टोर रूम के ठीक सामने विंड चाइम न लटकाएं, क्योंकि यह वहां की नकारात्मक ऊर्जा को पूरे घर में फैला सकती है।
 

* प्रो टिप: खोखली रॉड (Hollow Rods) ही चुनें

विंड चाइम खरीदते समय हमेशा ध्यान दें कि उसकी रॉड्स खोखली (Hollow) होनी चाहिए। फेंगशुई के अनुसार, सकारात्मक ऊर्जा इन खोखली पाइपों के माध्यम से ऊपर की ओर यात्रा करती है और पूरे घर में फैल जाती है।
 
एक छोटी चेतावनी: अगर घर में अक्सर बिना बात के बहस होती है, तो बहुत तेज आवाज वाली मेटल विंड चाइम न लगाएं। इसकी जगह लकड़ी (Bamboo) की विंड चाइम लगाएं, जिसकी आवाज धीमी और सुखद हो।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Tortoise Vastu: कौनसा कछुआ देगा शुभ फल तांबे या क्रिस्टल का? जानें अपनी मनोकामना के अनुसार सही कछुआ चुनने का तरीका
 

