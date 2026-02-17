shiv chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






नकारात्मक ऊर्जा का अंत: घर में रोज जलाएं इस चीज का धुआं, दूर होगी कलह और क्लेश

Advertiesment
हमें फॉलो करें नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के उपाय

WD Feature Desk

, मंगलवार, 17 फ़रवरी 2026 (09:45 IST)
ways to remove conflict and troubles: क्या आपके घर में हमेशा तनाव और कलह रहती है? क्या आपको लगता है कि घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकता है? अगर हां, तो इसका समाधान है – रोज़ धूप और अगरबत्तियां जलाना।ALSO READ: Vastu Remedies: वास्तु दोष निवारण के सबसे असरदार 5 उपाय

वास्तु शास्त्र और फेंगशुई के अनुसार, कुछ विशेष चीजों का धुआं नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में मदद करता है और घर में शांति और सुख बनाए रखता है।
 
  1. पीली सरसों और लोबान
  2. कपूर का जादू
  3. तेजपत्ता
  4. नमक का पोंछा
  5. वास्तु संबंधी- FAQs
 

पीली सरसों और लोबान:

 
शाम के समय पीली सरसों और लोबान का धुआं पूरे घर में दिखाएं।

 

कपूर का जादू:

 
रोजाना सुबह-शाम कपूर जलाने से वास्तु दोष दूर होते हैं और मानसिक शांति मिलती है।
 

तेजपत्ता:

 
यदि घर में क्लेश ज्यादा है, तो एक तेजपत्ता जलाकर उसका धुआं कमरों में फैलाएं, यह तनाव कम करता है।
 

नमक का पोंछा:

 
धुएं के साथ-साथ पानी में समुद्री नमक डालकर पोंछा लगाने से निगेटिविटी तुरंत खत्म होती है।
 

वास्तु संबंधी - FAQs:

 
Q. धुआं किस समय करना चाहिए?
A. सूर्यास्त के समय (संध्या काल) सबसे प्रभावी होता है।
 
Q. क्या अगरबत्ती जलाना सही है? 
A. बांस वाली अगरबत्ती के बजाय धूपबत्ती का प्रयोग बेहतर है।
 
Q. घर में नकारात्मक ऊर्जा को कैसे पहचाने?
A. घर में नकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होने पर गुस्सा, मानसिक तनाव और परिवार में कलह बढ़ने लगता है।
 
Q. क्या धूप जलाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो सकती है?
A. हां, धूप जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मक ऊर्जा कम होती है।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Vastu Tips: क्या आपके पर्स में भी रहती है पैसों की किल्लत? आज ही रख लें ये एक छोटी सी चीज
 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (17 फरवरी, 2026)

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels