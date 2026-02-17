नकारात्मक ऊर्जा का अंत: घर में रोज जलाएं इस चीज का धुआं, दूर होगी कलह और क्लेश

, मंगलवार, 17 फ़रवरी 2026 (09:45 IST)

ways to remove conflict and troubles: क्या आपके घर में हमेशा तनाव और कलह रहती है? क्या आपको लगता है कि घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकता है? अगर हां, तो इसका समाधान है – रोज़ धूप और अगरबत्तियां जलाना।ALSO READ: Vastu Remedies: वास्तु दोष निवारण के सबसे असरदार 5 उपाय



क्या आपके घर में हमेशा तनाव और कलह रहती है? क्या आपको लगता है कि घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकता है? अगर हां, तो इसका समाधान है – रोज़ धूप और अगरबत्तियां जलाना।

वास्तु शास्त्र और फेंगशुई के अनुसार, कुछ विशेष चीजों का धुआं नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में मदद करता है और घर में शांति और सुख बनाए रखता है।

पीली सरसों और लोबान कपूर का जादू तेजपत्ता नमक का पोंछा वास्तु संबंधी- FAQs

पीली सरसों और लोबान: शाम के समय पीली सरसों और लोबान का धुआं पूरे घर में दिखाएं।

कपूर का जादू: रोजाना सुबह-शाम कपूर जलाने से वास्तु दोष दूर होते हैं और मानसिक शांति मिलती है।

तेजपत्ता: यदि घर में क्लेश ज्यादा है, तो एक तेजपत्ता जलाकर उसका धुआं कमरों में फैलाएं, यह तनाव कम करता है।

नमक का पोंछा: धुएं के साथ-साथ पानी में समुद्री नमक डालकर पोंछा लगाने से निगेटिविटी तुरंत खत्म होती है।

वास्तु संबंधी - FAQs: Q. धुआं किस समय करना चाहिए? A. सूर्यास्त के समय (संध्या काल) सबसे प्रभावी होता है।

Q. क्या अगरबत्ती जलाना सही है? A. बांस वाली अगरबत्ती के बजाय धूपबत्ती का प्रयोग बेहतर है।

Q. घर में नकारात्मक ऊर्जा को कैसे पहचाने? A. घर में नकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होने पर गुस्सा, मानसिक तनाव और परिवार में कलह बढ़ने लगता है।

Q. क्या धूप जलाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो सकती है? A. हां, धूप जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मक ऊर्जा कम होती है।