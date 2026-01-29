Work From Home: घर में इस दिशा में बैठकर करेंगे काम, तो करियर में मिलेगी दोगुनी तरक्की
Work From Home:
आजकल वर्क फ्रॉम होम का ट्रेंड बहुत बढ़ गया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके घर में बैठने की दिशा का असर आपके करियर पर भी पड़ता है? वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में काम करने के लिए सही दिशा का चुनाव करने से न केवल आपके करियर की प्रगति होती है, बल्कि आप मानसिक शांति और ध्यान केंद्रित करने में भी सक्षम होते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार, कार्यक्षेत्र की दिशा न केवल आपकी उत्पादकता यानी Productivity को प्रभावित करती है, बल्कि नए अवसरों के द्वार भी खोलती है।ALSO READ: Vastu for Toilet: वास्तु के अनुसार यदि नहीं है शौचालय तो राहु होगा सक्रिय
इस लेख में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपके काम करने के लिए सबसे शुभ दिशा कौन सी हो सकती है, ताकि आप करियर में दोगुनी तरक्की पा सकें।
वर्क फ्रॉम होम बैठने की सही दिशा
पीठ का सहारा
मेज की स्थिति
इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स
घर में काम करने के लिए उत्तर या उत्तर-पूर्व (ईशान कोण) दिशा सबसे उत्तम है। यह दिशा कुबेर और सफलता की मानी जाती है।
बैठते समय ध्यान रखें कि आपकी पीठ के पीछे ठोस दीवार हो, खिड़की नहीं। यह स्थिरता प्रदान करता है।
काम की मेज (Desk) आयताकार या वर्गाकार होनी चाहिए। गोल या टेढ़ी-मेढ़ी मेज से बचें।
Q 1. क्या वर्क फ्रॉम होम करते समय दिशा का असर पड़ता है?
A. हां, वर्क फ्रॉम होम करते समय सही दिशा का चुनाव आपके करियर की सफलता और मानसिक शांति में मदद करता है।
Q 2. घर में काम करने के लिए कौन सी दिशा सबसे शुभ है?
A. पूर्व और उत्तर दिशा वर्क फ्रॉम होम के लिए सबसे शुभ मानी जाती हैं।
Q 4. क्या बेडरूम में काम करना सही है?
A. नहीं, इससे सुस्ती आती है। संभव हो तो अलग कमरा या कोना चुनें।
Q 3. बैठते समय चेहरा किस तरफ हो?
A. हमेशा उत्तर या पूर्व की ओर चेहरा करके बैठें।
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Vastu tips: ऐसा रखें घर का वास्तु, जानें 5 टिप्स, मिलेंगे बेहतरीन लाभ
