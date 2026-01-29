Work From Home: घर में इस दिशा में बैठकर करेंगे काम, तो करियर में मिलेगी दोगुनी तरक्की

आजकल वर्क फ्रॉम होम का ट्रेंड बहुत बढ़ गया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके घर में बैठने की दिशा का असर आपके करियर पर भी पड़ता है? वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में काम करने के लिए सही दिशा का चुनाव करने से न केवल आपके करियर की प्रगति होती है, बल्कि आप मानसिक शांति और ध्यान केंद्रित करने में भी सक्षम होते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार, कार्यक्षेत्र की दिशा न केवल आपकी उत्पादकता यानी Productivity को प्रभावित करती है, बल्कि नए अवसरों के द्वार भी खोलती है।