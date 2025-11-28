Toilet Vastu Remedies: शौचालय में यदि है वास्तु दोष तो करें ये 9 उपाय
ज्योतिषीय दृष्टिकोण से, यह दोष सीधे छाया ग्रह राहु को सक्रिय करता है। राहु को भ्रम, अचानक आने वाली समस्याएं, अनसुलझे रोग, कर्ज और सामाजिक अपमान का कारक माना जाता है। इसके निवारण हेतु निम्न उपाय करके आप घर का वास्तु सुधार कर राहु के प्रभाव को निष्क्रिय कर सकते हैं।
यदि आपके घर में शौचालय की स्थिति वास्तु के अनुसार ठीक नहीं है या अन्य कोई समस्या है, तो आप निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं:
वास्तु दोष निवारण के 9 उपाय:
1. शौचालय का निर्माण/स्थान परिवर्तन: यदि संभव हो, तो शौचालय को उत्तर-पश्चिम (वायव्य) या दक्षिण-पश्चिम दिशा में बनवाएं।
2. ईशान कोण और ब्रह्मस्थान में शौचालय होने पर तुरंत उसे हटाने का प्रयास करें।
3. ऊर्जा अवरोधक का उपयोग: शौचालय के दरवाजे पर पर्दा लगाकर रखें और उसे हमेशा बंद रखें।
4. शौचालय की दीवारों पर गहरे नीले या काले रंग के टाइल्स लगाने से बचें।
5. नमक का उपाय: शौचालय के एक कोने में एक खुली कटोरी में साबुत सेंधा नमक रखें। यह नमक नकारात्मक ऊर्जा या राहु के प्रभाव को अवशोषित करता है। इसे हर हफ्ते बदलते रहें और पुराने नमक को फ्लश कर दें।
6. पौधों का प्रयोग: शौचालय के अंदर छोटे इनडोर पौधे जैसे स्नेक प्लांट या बांस का पौधा रखने से नकारात्मकता कम होती है।
7. राहु ग्रह की शांति: राहु के मंत्र ॐ रां राहवे नमः, या ॐ भ्रां भ्रीं भ्रौं सः राहवे नमः का नियमित जप करें।
8. प्रत्येक शनिवार को किसी गरीब या सफाईकर्मी को विशेषकर नीले या काले रंग के वस्त्र दान करें।
9. घर को हमेशा साफ और व्यवस्थित रखें, विशेषकर शौचालय को।
