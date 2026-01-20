rashifal-2026

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Vastu Remedies: वास्तु दोष निवारण के सबसे असरदार 5 उपाय

Advertiesment
हमें फॉलो करें घर का वास्तु दोष कैसे दूर करें

WD Feature Desk

, मंगलवार, 20 जनवरी 2026 (17:03 IST)
Vastu Dosh Remedies: आज के आधुनिक समय में हर व्यक्ति अपने जीवन में शांति, सफलता और स्थिरता चाहता है, लेकिन अनजाने में किए गए निर्माण दोष या गलत दिशा में रखी वस्तुएं जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं। ऐसे में वास्तु दोष निवारण के प्रभावशाली उपाय अत्यंत आवश्यक हो जाते हैं। अच्छी बात यह है कि हर बार तोड़-फोड़ या महंगे बदलाव की जरूरत नहीं होती, बल्कि सरल वास्तु उपाय, सकारात्मक ऊर्जा संतुलन और सही दिशा ज्ञान से भी बड़े से बड़े वास्तु दोष को शांत किया जा सकता है।ALSO READ: Vastu tips: घर में सुख-शांति और समृद्धि लाने के लिए आजमाएं ये 5 वास्तु टिप्स और प्रभावी उपाय
 
  1. मुख्य द्वार पर 'स्वास्तिक और तोरण'
  2. समुद्री नमक का प्रयोग
  3. कपूर और दीपक का नियम
  4. ईशान कोण की सफाई और जल कलश
  5. श्री यंत्र या पिरामिड की स्थापना
यहां वास्तु दोष निवारण के 5 सबसे असरदार और आसान उपाय दिए गए हैं:
 

1. मुख्य द्वार पर 'स्वास्तिक' और 'तोरण'

 
घर का मुख्य द्वार सकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश का सबसे बड़ा स्रोत होता है।
 
उपाय: प्रवेश द्वार पर सिंदूर और घी मिलाकर 9 अंगुल लंबा और चौड़ा स्वास्तिक बनाएं। इसके अलावा, द्वार पर आम या अशोक के पत्तों का तोरण लटकाएं। यह नकारात्मक ऊर्जा को घर में प्रवेश करने से रोकता है।
 

2. समुद्री नमक का प्रयोग

 
Sea Salt यानी समुद्री नमक नकारात्मकता को सोखने की अद्भुत क्षमता रखता है।
 
उपाय: घर के कोनों में या बाथरूम में एक कांच की कटोरी में समुद्री नमक भरकर रखें और इसे हर हफ्ते बदल दें। साथ ही, हफ्ते में कम से कम एक बार विशेषकर शनिवार को पानी में नमक मिलाकर पोछा लगाएं। इससे घर की दूषित ऊर्जा साफ होती है। 
 

3. कपूर और दीपक का नियम

घर में अग्नि और सुगंध का संतुलन वास्तु दोषों को शांत करता है।
 
उपाय: प्रतिदिन सुबह और शाम को कपूर जलाकर पूरे घर में उसका धुआं दिखाएं। इसके अलावा, घर के उत्तर-पूर्व (ईशान कोण) में घी का दीपक जलाने से घर में देवदोष और वास्तु दोष का प्रभाव कम होता है।ALSO READ: वास्तु के अनुसार कैसे घर की नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदलें?
 

4. ईशान कोण की सफाई और जल कलश

घर का उत्तर-पूर्व कोना यानी ईशान कोण सबसे पवित्र माना जाता है। यदि यहां कोई भारी सामान या गंदगी हो, तो गंभीर वास्तु दोष उत्पन्न होता है।
 
उपाय: इस कोने को हमेशा साफ और खाली रखें। यहां एक तांबे के लोटे में गंगाजल या शुद्ध जल भरकर रखें। यदि संभव हो, तो यहां एक छोटा सा इनडोर वाटर फाउंटेन या एक्वेरियम भी रखा जा सकता है।
 

5. श्री यंत्र या पिरामिड की स्थापना

ऊर्जा को पुनर्जीवित करने के लिए यंत्रों का उपयोग बहुत प्रभावी होता है।
 
उपाय: अपने घर के मंदिर में श्री यंत्र की स्थापना करें और उसकी नियमित पूजा करें। यदि घर के किसी खास हिस्से में वास्तु दोष है, जैसे गलत दिशा में शौचालय या रसोई, हो तो वहां वास्तु पिरामिड रखने से उस दिशा की नकारात्मकता काफी हद तक नियंत्रित हो जाती है।
 
एक अतिरिक्त टिप: वास्तु दोष दूर करने के लिए घर में टूटे हुए बर्तन, बंद घड़ियां या कबाड़, पुराने अखबार और कपड़े कभी न रखें, क्योंकि ये राहु और शनि के नकारात्मक प्रभाव को बढ़ाते हैं।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Toilet Vastu Remedies: शौचालय में यदि है वास्तु दोष तो करें ये 9 उपाय
 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

नर्मदा जयंती 2026: कब है, क्यों मनाई जाती है और क्या है इसका धार्मिक महत्व?

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels