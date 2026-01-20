Vastu Remedies: वास्तु दोष निवारण के सबसे असरदार 5 उपाय

Vastu Dosh Remedies: आज के आधुनिक समय में हर व्यक्ति अपने जीवन में शांति, सफलता और स्थिरता चाहता है, लेकिन अनजाने में किए गए निर्माण दोष या गलत दिशा में रखी वस्तुएं जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं। ऐसे में वास्तु दोष निवारण के प्रभावशाली उपाय अत्यंत आवश्यक हो जाते हैं। अच्छी बात यह है कि हर बार तोड़-फोड़ या महंगे बदलाव की जरूरत नहीं होती, बल्कि सरल वास्तु उपाय, सकारात्मक ऊर्जा संतुलन और सही दिशा ज्ञान से भी बड़े से बड़े वास्तु दोष को शांत किया जा सकता है।

मुख्य द्वार पर 'स्वास्तिक और तोरण' समुद्री नमक का प्रयोग कपूर और दीपक का नियम ईशान कोण की सफाई और जल कलश श्री यंत्र या पिरामिड की स्थापना यहां वास्तु दोष निवारण के 5 सबसे असरदार और आसान उपाय दिए गए हैं:

1. मुख्य द्वार पर 'स्वास्तिक' और 'तोरण' घर का मुख्य द्वार सकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश का सबसे बड़ा स्रोत होता है।

उपाय: प्रवेश द्वार पर सिंदूर और घी मिलाकर 9 अंगुल लंबा और चौड़ा स्वास्तिक बनाएं। इसके अलावा, द्वार पर आम या अशोक के पत्तों का तोरण लटकाएं। यह नकारात्मक ऊर्जा को घर में प्रवेश करने से रोकता है।

2. समुद्री नमक का प्रयोग Sea Salt यानी समुद्री नमक नकारात्मकता को सोखने की अद्भुत क्षमता रखता है।

उपाय: घर के कोनों में या बाथरूम में एक कांच की कटोरी में समुद्री नमक भरकर रखें और इसे हर हफ्ते बदल दें। साथ ही, हफ्ते में कम से कम एक बार विशेषकर शनिवार को पानी में नमक मिलाकर पोछा लगाएं। इससे घर की दूषित ऊर्जा साफ होती है।



3. कपूर और दीपक का नियम घर में अग्नि और सुगंध का संतुलन वास्तु दोषों को शांत करता है।

उपाय: प्रतिदिन सुबह और शाम को कपूर जलाकर पूरे घर में उसका धुआं दिखाएं। इसके अलावा, घर के उत्तर-पूर्व (ईशान कोण) में घी का दीपक जलाने से घर में देवदोष और वास्तु दोष का प्रभाव कम होता है।

4. ईशान कोण की सफाई और जल कलश घर का उत्तर-पूर्व कोना यानी ईशान कोण सबसे पवित्र माना जाता है। यदि यहां कोई भारी सामान या गंदगी हो, तो गंभीर वास्तु दोष उत्पन्न होता है।

उपाय: इस कोने को हमेशा साफ और खाली रखें। यहां एक तांबे के लोटे में गंगाजल या शुद्ध जल भरकर रखें। यदि संभव हो, तो यहां एक छोटा सा इनडोर वाटर फाउंटेन या एक्वेरियम भी रखा जा सकता है।

5. श्री यंत्र या पिरामिड की स्थापना ऊर्जा को पुनर्जीवित करने के लिए यंत्रों का उपयोग बहुत प्रभावी होता है।

उपाय: अपने घर के मंदिर में श्री यंत्र की स्थापना करें और उसकी नियमित पूजा करें। यदि घर के किसी खास हिस्से में वास्तु दोष है, जैसे गलत दिशा में शौचालय या रसोई, हो तो वहां वास्तु पिरामिड रखने से उस दिशा की नकारात्मकता काफी हद तक नियंत्रित हो जाती है।

एक अतिरिक्त टिप: वास्तु दोष दूर करने के लिए घर में टूटे हुए बर्तन, बंद घड़ियां या कबाड़, पुराने अखबार और कपड़े कभी न रखें, क्योंकि ये राहु और शनि के नकारात्मक प्रभाव को बढ़ाते हैं।