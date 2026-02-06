Bamboo Plant: फेंगशुई के अनुसार कितने डंठल वाला बैम्बू प्लांट चमकाता है किस्मत?

Lucky bamboo feng shui:
बदलते समय के साथ लकी बैम्बू आज हर घर की शोभा बढ़ा रहा है, लेकिन लोग अक्सर इसे सिर्फ सजावट की चीज समझते हैं। फेंगशुई के अनुसार, बैम्बू प्लांट के डंठलों (Stalks) की संख्या का आपके जीवन पर अलग-अलग प्रभाव पड़ता है। गलत संख्या में रखा पौधा लाभ की जगह नुकसान भी दे सकता है।ALSO READ: Vastu Remedies: वास्तु दोष निवारण के सबसे असरदार 5 उपाय
-
कौन-सा बैम्बू प्लांट चमकाता है किस्मत
-
बैम्बू प्लांट-FAQs
कौन-सा बैम्बू प्लांट चमकाता है किस्मत
2 डंठल:
प्यार और वैवाहिक जीवन में मिठास के लिए।
3 डंठल:
खुशी, लंबी उम्र और सुख-समृद्धि के लिए (सबसे लोकप्रिय)।
5 डंठल:
धन और मानसिक शांति के लिए।
8 डंठल:
व्यापार में उन्नति और अपार धन के लिए।
सावधानी:
फेंगशुई में 4 डंठल वाला पौधा कभी न रखें, इसे मृत्यु या दुर्भाग्य का प्रतीक माना जाता है।
बैम्बू प्लांट-FAQs
Q. लकी बैम्बू को कहां रखना चाहिए?
A. घर के पूर्वी या दक्षिण-पूर्वी कोने में।
Q. क्या इसे धूप में रखना जरूरी है?
A. नहीं, यह अप्रत्यक्ष रोशनी (Indirect light) में अच्छा चलता है।
Q. बैम्बू प्लांट के कितने डंठल होना चाहिए?
A. 3 डंठल का बैम्बू प्लांट धन और समृद्धि लाता है, जबकि 7 डंठल का बैम्बू प्लांट जीवन में खुशहाली लाता है।
Q.बैम्बू प्लांट को कहां रखना चाहिए?
A. बैम्बू प्लांट को दक्षिण-पूर्व दिशा में रखना सबसे शुभ माना जाता है।
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Toilet Vastu Remedies: शौचालय में यदि है वास्तु दोष तो करें ये 9 उपाय