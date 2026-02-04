Clock Direction: घड़ी लगाने की सही दिशा बदल देगी आपका 'बुरा समय', आज ही चेक करें अपना घर

Wall clock vastu
: क्या आप जानते हैं कि आपके घर में घड़ी की दिशा का आपके समय और जीवन पर गहरा असर पड़ सकता है? वास्तु शास्त्र के अनुसार, घड़ी को गलत दिशा में लगाने से जीवन में समस्याएं आ सकती हैं, जबकि सही दिशा में घड़ी लगाने से अच्छे परिणाम मिलते हैं। जानें, घड़ी को किस दिशा में लगाना चाहिए, ताकि आपके जीवन से बुरा समय दूर हो और अच्छे अवसर आएं।ALSO READ: Vastu Remedies: वास्तु दोष निवारण के सबसे असरदार 5 उपाय
-
घड़ी की सर्वश्रेष्ठ दिशा
-
दक्षिण दिशा है वर्जित
-
घड़ी का आकार
-
बंद घड़ी
घड़ी की सर्वश्रेष्ठ दिशा:
घड़ी हमेशा उत्तर या पूर्व की दीवार पर होनी चाहिए। उत्तर दिशा धन के देवता कुबेर की है।
दक्षिण दिशा है वर्जित:
दक्षिण दिशा 'यम' की मानी जाती है। यहां घड़ी लगाने से प्रगति रुक जाती है और बीमारियां घेरती हैं।
घड़ी का आकार:
गोल या अंडाकार घड़ी सबसे शुभ होती है। नुकीले कोनों वाली घड़ी से बचें।
बंद घड़ी:
घर में बंद या टूटी हुई घड़ी रखना 'मृत समय' को आमंत्रण देना है, इसे तुरंत हटा दें।
घड़ी-FAQs:
Q. क्या दरवाजे के ऊपर घड़ी लगा सकते हैं?
A. बिल्कुल नहीं, इससे घर में तनाव बढ़ता है।
Q. घड़ी का समय आगे रखना चाहिए?
A. समय बिल्कुल सटीक या 2-3 मिनट आगे रखें, पीछे कभी नहीं।
Q. क्या घड़ी की दिशा बदलने से जीवन में सुधार होता है?
A. हां, घड़ी की दिशा को सही दिशा में लगाने से जीवन में सफलता और सकारात्मकता आती है।
Q. क्या घड़ी का दिशा में बदलाव करने से बुरा समय दूर हो सकता है?
A. हां, सही दिशा में घड़ी लगाने से।
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Vastu Tips: क्या आपके पर्स में भी रहती है पैसों की किल्लत? आज ही रख लें ये एक छोटी सी चीज