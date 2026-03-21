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Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 22 मार्च 2026: रविवार का पंचांग और शुभ समय

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shubh muhurat today
BY: WD Feature Desk
Publish Date: Sat, 21 Mar 2026 (14:53 IST) Updated Date: Sat, 21 Mar 2026 (14:59 IST)
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आज आपका दिन मंगलमय हो!
22 March 2026 Today Shubh Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 22 मार्च, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।
 

प्रस्तुत हैं आज के मुहूर्त | 22 March Muhurat : 

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
आज का पंचांग: 22 मार्च 2026, रविवार का शुभ मुहूर्त, राहुकाल और नवरात्रि चौथा दिन नवरात्रि के चौथे दिन ब्रह्मांड की आदिस्वरूपा माता कुष्मांडा की पूजा की जाती है। आज विनायक चतुर्थी का भी शुभ संयोग है, जो इस दिन के महत्व को दोगुना कर देता है।
 

पंचांग विवरण (Panchang Details)

दिनांक: 22 मार्च 2026
वार: रविवार
विक्रम संवत: 2083 (कीलक)
शक संवत: 1948
माह: चैत्र (शुक्ल पक्ष)
तिथि: चतुर्थी
विशेष: विनायकी चतुर्थी, विश्व जल संरक्षण दि., राष्ट्रीय शक संवत 1948 प्रा.।
 

नक्षत्र और योग (Nakshatra & Yoga)

नक्षत्र: भरणी (दोपहर 04:15 तक, उसके बाद कृतिका)
योग: आयुष्मान (दोपहर 12:55 तक, उसके बाद सौभाग्य)
करण: तैतिल (सुबह 11:55 तक), फिर गर
 

आज का शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:03 से 12:50 तक (सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त)
सौभाग्य योग: दोपहर 12:55 से शुरू (यह योग मंगल कार्यों के लिए शुभ है)
ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 04:47 से 05:37 तक
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:32 से 03:19 तक
 

अशुभ समय और राहुकाल (Inauspicious Timings)

राहुकाल: शाम 05:10 से 06:45 तक (इस समय शुभ कार्य वर्जित हैं)
यमगण्ड: दोपहर 12:40 से 02:05 तक
गुलिक काल: दोपहर 03:35 से 05:10 तक
दुर्मुहूर्त: शाम 05:11 से 05:58 तक

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